22/10/2025
Universo POP
Sorteio que define mandos de campo da Copa do Brasil acontece nesta quarta-feira

Cruzeiro x Corinthians e Vasco x Fluminense disputam as semifinais em dezembro; final será dias 17 e 21

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realiza nesta quarta-feira (22/10) o sorteio que definirá os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil 2025.
O evento está marcado para as 17h, na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

Friedemann Vogel/Getty Images

Confrontos das semifinais da Copa do Brasil

  • Vasco x Fluminense

  • Cruzeiro x Corinthians

Os jogos de ida e volta das semifinais estão agendados para os dias 10 e 14 de dezembro, e o sorteio desta quarta vai decidir quais equipes terão o direito de jogar a partida decisiva em casa.

🏆 Final da Copa do Brasil

As equipes que se classificarem para a final terão apenas três dias de descanso entre o término das semifinais e o início da decisão.
As partidas finais estão programadas para os dias 17 e 21 de dezembro, com o mando de campo da final também sendo definido por sorteio promovido pela CBF.

Fonte: CBF / Metrópoles
✍️ Redigido por ContilNet

