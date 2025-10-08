“Sou movido a desafios”, garante Belo em festa de lançamento de “Três Graças”

Belo faz parte do elenco da próxima trama das 21h da Globo, intitulada “Três Graças”, e está prestes a estrear como ator de novela. O artista conversou com o portal LeoDias durante o festão de lançamento do folhetim, realizado no Museu Pina Contemporânea, em São Paulo, nesta terça (07/10), e falou da expectativa para o desafio.

“Um desafio maravilhoso, e eu sou movido a desafios. Minha vida sempre foi feita de desafios como cantor periférico. Mas estou muito feliz, acho que é um presente que ganho neste ano de 2025”, declarou o artista.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Belo exibe novo visual para novela pela primeira vez em show no Rio de Janeiro Foto: Anderson Bordê/AgNews Cantor Belo no São João de Maceió de 2025 Portal LeoDias Belo. Divulgação O cantor Belo terá papel de destaque em “Três Graças” Reprodução/Instagram Voltar

Próximo

Belo ressaltou a oportunidade de contracenar com nomes de peso na atuação: “Estou chegando agora e já para contracenar com atores dessa magnitude, estou muito feliz. Vamos ver se vou conseguir dar um pouco da minha colaboração como ator e conseguir chegar no coração das pessoas, como faço com a minha música”, disse o cantor e ator.

O músico ainda deu detalhes sobre seu personagem na trama: “É muito sofrido. Ele é do núcleo da Chacrinha, da comunidade, e perde a mulher logo no começo da novela. Aí é um sofrimento e uma luta total”.

Belo, nascido em uma periferia de São Paulo, avaliou que o personagem tem muita relação com sua história de vida: “É muito bonito e eu me vejo em alguns lugares desse personagem. Então, eu acho que vai emocionar muita gente, uma novela sensacional. Oportunidade única das pessoas se reconhecerem nessa novela mais uma vez, e vem um novelão das 21h”, concluiu.