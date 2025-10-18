SP: crânios e ossos são achados ao lado de lápides em apartamento

Crânios e ossos foram encontrados na manhã deste sábado (18/10), em um apartamento na Rua Guarará, nos Jardins, na zona oeste de São Paulo. Os ossos estavam ao lado de lápides. A Polícia Civil investiga agora a origem das ossadas no imóvel, que pertencia a um homem que morreu na última segunda-feira (13/10).

Segundo a Secretária da Segurança Pública (SSP), um homem de 39 anos relatou à Polícia Militar que é parente do proprietário do apartamento e que, ao retirar alguns pertences do imóvel neste sábado, encontrou os ossos e as lápides.

A Rua Guarará fica no Jardim Paulista, uma das regiões mais valorizadas de São Paulo. Um apartamento de alto padrão nessa rua pode valer até R$ 13 milhões, segundo anúncios presentes em sites compra e venda de imóveis.

A Polícia Civil registrou o caso como subtração ou ocultação de cadáver no 78º Distrito Policial (Jardins).