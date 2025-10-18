18/10/2025
Universo POP
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025
Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar
Apontado como pivô do término de Cocielo e Tatá, Maurício Meirelles se pronuncia
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta sexta-feira

SP: crânios e ossos são achados ao lado de lápides em apartamento

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
sp:-cranios-e-ossos-sao-achados-ao-lado-de-lapides-em-apartamento

Crânios e ossos foram encontrados na manhã deste sábado (18/10), em um apartamento na Rua Guarará, nos Jardins, na zona oeste de São Paulo. Os ossos estavam ao lado de lápides. A Polícia Civil investiga agora a origem das ossadas no imóvel, que pertencia a um homem que morreu na última segunda-feira (13/10).

Segundo a Secretária da Segurança Pública (SSP), um homem de 39 anos relatou à Polícia Militar que é parente do proprietário do apartamento e que, ao retirar alguns pertences do imóvel neste sábado, encontrou os ossos e as lápides.

Leia também

A Rua Guarará fica no Jardim Paulista, uma das regiões mais valorizadas de São Paulo. Um apartamento de alto padrão nessa rua pode valer até R$ 13 milhões, segundo anúncios presentes em sites compra e venda de imóveis.

A Polícia Civil registrou o caso como subtração ou ocultação de cadáver no 78º Distrito Policial (Jardins).

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost