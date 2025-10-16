16/10/2025
SP: delegado morre após capotar viatura descaracterizada na zona leste

O delegado da Polícia Civil Vander Cristian Rodrigues morreu, na madrugada desta quinta-feira (16/10), aos 52 anos, após capotar uma viatura descaracterizada na Avenida Aricanduva, na zona leste de São Paulo.

Rodrigues voltava para casa quando sofreu o acidente. O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou três viaturas ao local. O delegado foi encontrado embaixo do carro, chegou a ser encaminhado ao Pronto Socorro do Tatuapé, mas não resistiu aos ferimentos. Ele deixa dois filhos.

A polícia investiga o que pode ter causado o acidente.

A vítima trabalhava na 5ª Seccional de polícia. O delegado-geral de São Paulo, Artur Dian, falou sobre Rodrigues nas redes sociais. Ele o descreveu como um “policial exemplar”.

O Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (Sindpesp) também lamentou a perda e afirmou que o delegado teve uma “trajetória marcada pela dedicação, competência e compromisso com a verdade e com a sociedade paulista”.

Rodrigues deixou dois filhos. Ele era formado em direito, atuava como delegado de polícia e professor concursado na Academia da Polícia Civil de São Paulo (Acadepol) na matéria de mediação de conflitos.

