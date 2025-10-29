SP está em estado de atenção para alagamentos nesta quarta (29/10)

A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos na manhã desta quarta-feira (29/10). Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), uma frente fria no litoral paulista forma áreas de instabilidade sobre todo o estado.
O CGE prevê que o tempo deve permanecer instável com chuvas intermitentes e temperatura máxima abaixo da média para o mês. As temperaturas variam entre mínima de 16°C e máxima de 22°C, com valores mínimos de umidade próximos aos 70%.
Segundo o órgão, há potencial para ocorrência de rajadas de vento, áreas de alagamento intransitáveis e extravasamento de rios e córregos.
Recomendações do CGE
- Evite transitar em ruas alagadas.
- Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas.
- Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda.
- Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios.
- Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas.
- Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) pelo número 156 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.