SP: homem invade clínica atirando e mata 2. Corpos foram incendiados

Duas pessoas foram mortas a tiros e tiveram os corpos incendiados, nesta segunda-feira (20/10), após um homem invadir uma clínica, localizada na Rua Benjamim Constant, em Itapetininga, no interior de São Paulo.

O suspeito foi flagrado invadindo a clínica sozinho e atirando nas vítimas. Ele teria usado álcool em gel da unidade para atear fogo nas duas vítimas.

Uma terceira pessoa também foi atingida pelos disparos do atirador. Ela foi socorrida, mas até o momento desta publicação, não havia informações sobre o estado de saúde dela.

A ocorrência foi atendida pela Guarda Civil Municipal e ainda está em andamento na Divisão de Investigações Gerais (DIG) de Itapetininga. Ninguém foi preso até o momento desta reportagem.