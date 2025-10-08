08/10/2025
SP: juiz autoriza destruição de 100 mil garrafas de bebida apreendidas

Escrito por Agência Brasil
sp:-juiz-autoriza-destruicao-de-100-mil-garrafas-de-bebida-apreendidas


Logo Agência Brasil

A Justiça de São Paulo autorizou nesta quarta-feira (8) o governo paulista a destruir 100 mil vasilhames apreendidos pelas forças de segurança no inquérito que investiga a adulteração de bebidas no estado. O pedido havia sido feito pela Polícia Civil, e a destruição foi autorizada pelo juiz Lucas Bannwart Pereira, do Fórum Criminal Barra Funda do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Os recipientes haviam sido encontrados pela polícia em uma suposta empresa de materiais recicláveis que comercializava garrafas de diferentes bebidas destiladas sem controle sanitário e sem procedimentos de higienização.

Na decisão, o juiz considerou que essas mercadorias apreendidas representam um “potencial e concreto risco a um sem número de pessoas que podem ser expostas a eventuais substâncias presentes nestes vasilhames”.

Segundo o governo de São Paulo, a destruição dos recipientes que foram apreendidos é importante para garantir segurança e proteção da população após a confirmação de casos de contaminação por metanol em bebidas.

Emergência médica

A intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade. A substância, quando ingerida, é metabolizada no organismo em produtos tóxicos (como formaldeído e ácido fórmico), que podem levar à morte.

Os principais sintomas da intoxicação são: visão turva ou perda de visão (podendo chegar à cegueira) e mal-estar generalizado (náuseas, vômitos, dores abdominais, sudorese).

Em caso de identificação dos sintomas, é preciso buscar imediatamente os serviços de emergência médica e contatar pelo menos uma das instituições a seguir:

  • Disque-Intoxicação da Anvisa: 0800 722 6001;
  • CIATox da sua cidade para orientação especializada (veja lista aqui);
  • Centro de Controle de Intoxicações de São Paulo (CCI): (11) 5012-5311 ou 0800-771-3733 – de qualquer lugar do país;

É importante identificar e orientar possíveis contatos que tenham consumido a mesma bebida, recomendando que procurem imediatamente um serviço de saúde para avaliação e tratamento adequado. A demora no atendimento e na identificação da intoxicação aumenta a probabilidade do desfecho mais grave, com o óbito do paciente.

 


arte-metanol

Arte/Agência Brasil
