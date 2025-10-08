08/10/2025
SP: polícia cumpre mandados em operação contra o crime organizado

A Polícia Civil cumpriu, na manhã desta quarta-feira (8/10), 15 mandados de prisão durante uma operação de combate ao tráfico de drogas e às organizações criminosas. A ação foi realizada simultaneamente na cidade de São Paulo e na região metropolitana.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), além dos pedidos de prisão expedidos pela Justiça, a polícia cumpriu 52 mandados de busca e apreensão. Ainda de acordo com a pasta, o objetivo da operação é desarticular grupos criminosos envolvidos na distribuição de entorpecentes e na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico.

O Metrópoles apurou que, além da capital e da região metropolitana de São Paulo, as autoridades também miraram cidades do interior paulista e outros estados, como Amazonas, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul.

De acordo com uma fonte policial ouvida pela reportagem, pelo menos 60 viaturas e 200 homens foram mobilizados para a ação, que segue em andamento.

