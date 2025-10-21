SP registra mais de 660 km de trânsito após falha na Linha 4-Amarela

Após as instabilidades na Linha 4-Amarela do metrô registradas na manhã desta terça-feira (21/10) devido a uma falha no sistema de sinalização, a cidade de São Paulo chegou a registrar 667 quilômetros de trânsito.
Segundo a Companhia de Engenharia e Tráfego (CET), o pico de lentidão foi registrado por volta das 8h da manhã. Nesse mesmo horário, a Linha Amarela operava com velocidade reduzida, maior tempo de parada entre as estações e com transferências fechadas.
3 imagensFechar modal.1 de 3
Linha 4-Amarela do metrô teve manhã de caos após falha; transferências foram fechadas
Júlia Queiroz/Metrópoles2 de 3
Manhã de lentidão e bloqueios na Linha 4-Amarela
Júlia Queiroz/Metrópoles3 de 3
Júlia Queiroz/Metrópoles
Em nota ao Metrópoles, a ViaQuatro, responsável pela linha, informou que a falha ocorreu às 4h50 e foi resolvida às 10h. “Mais de 100 profissionais das áreas de controle, manutenção e operação estão mobilizados para resolver o problema. O sistema Paese permanece acionado.”
Leia também
-
Linha Amarela: conexões reabrem, mas trens mantêm velocidade reduzida
-
“Humilhante”: passageiros relatam caos na Linha 4-Amarela do metrô
-
Linha 4-Amarela tem manhã de caos com lentidão e bloqueios nesta terça
-
Linha 4-Amarela volta a operar normalmente 6 dias após descarrilamento
A CET informou ainda que o rodízio municipal de veículos está mantido tanto para o pico da manhã, das 7h às 10h, quanto para o pico da tarde, das 17h às 20h. Os motoristas que precisaram enfrentar as rodovias por conta da operação reduzida e que foram multados poderão entrar com recurso caso se sintam prejudicados.
Passageiros relatam caos
Nas redes sociais, passageiros que foram surpreendidos pela falha na Linha 4-Amarela relataram o caos para completar os trajetos. Tanto para quem optou pelos ônibus Paese quanto quem solicitou viagens por aplicativos enfrentaram lotação, longo tempo de espera e valores altos.
“Hoje eu fui humilhada pela Linha 4 do metrô, que é de responsabilidade da ViaQuatro e tô num Uber que deu R$ 99”, escreveu uma usuária no X (antigo Twitter). “Mais um dia sendo humilhada pela Linha 4-Amarela”, disse outra. Um passageiro afirmou que a Linha 4-Amarela “destruiu” seu dia.