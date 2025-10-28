28/10/2025
SP tem alerta de perigo para chuvas intensas na manhã desta 3ª (28/10)

Todo o estado de São Paulo foi colocado em alerta na manhã desta terça-feira (28/10) devido às chuvas que podem ser de forte intensidade, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nas regiões mais ao norte e oeste, o alerta é de perigo, com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Nessas áreas, são esperados ventos intensos, de 60 a 100 quilômetros por hora.

Regiões em alerta de perigo

  • Presidente Prudente
  • São José do Rio Preto
  • Bauru
  • Araçatuba
  • Ribeirão Preto
  • Araraquara
No restante do estado, o alerta é mais brando, mas ainda indica perigo potencial, com possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos de até 60 quilômetros por hora.

Ambos os alertas são válidos até as 10h desta terça.

Previsão do tempo na capital

Uma frente fria no litoral paulista mantém o tempo instável com chuvas intermitentes nesta terça-feira na capital, além de amenizar o calor dos últimos dias.

De acordo com a previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), a quarta-feira (29/10) deve ter tempo ainda instável, com muita nebulosidade e chuvas intermitentes, alternadas com períodos de melhoria ao longo do dia.

As temperaturas devem variar entre mínimas de 16°C e máximas que não devem superar os 22°C.

 

