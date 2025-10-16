SP tem previsão de calor, com temperatura de 30ºC nesta quinta (16/10)

Embora a manhã tenha começado com temperatura fria em São Paulo, com média de 16ºC, a previsão é de calor na tarde desta quinta-feira (16/10). O Centro de Gerenciamento Climático (CGE) da Prefeitura da capital aponta máxima de 28ºC. Já para o Instituto Nacional de Meteorologia, os termômetros podem subir ainda mais e chegar aos 30ºC.
Resumo da previsão para quinta
- Temperatura mínima de 16ºC.
- Temperatura máxima de até 30ºC.
- Tarde com sol.
- Brisa marítima traz nebulosidade no final da tarde.
O dia deve ter sol e percentuais de umidade perto dos 35%. No fim da quinta-feira, a entrada da brisa marítima facilita o aumento da nebulosidade e a queda da temperatura.
Assim, a sexta-feira (17/10) amanhece fria, com 16ºC. Mas, ao longo da tarde, a temperatura máxima pode alcançar os 31ºC, segundo o CGE. Entre o fim da tarde e o início da noite há potencial para chuva em forma de pancadas isoladas de curta duração.