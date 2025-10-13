SP tem virada no tempo nesta segunda (13/10), com previsão de vendaval

A propagação de uma frente fria pelo litoral paulista deve mudar o tempo no decorrer desta segunda-feira (13/10) na capital. A cidade amanheceu com nebulosidade e 19ºC — temperatura que pode chegar aos 25ºC na tarde.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo alerta para pancadas de chuva variando de moderada a forte intensidade que devem atingir a região metropolitana já no decorrer da manhã. As rajadas de vento podem superar os 60 quilômetros por hora, o que eleva o potencial para formação de alagamentos e queda de árvores.

Como será o início da semana em SP

Segunda-feira (13/10) : pancadas de chuva à tarde. com ventos de até 60 km/h. Máxima de 25ºC

: pancadas de chuva à tarde. com ventos de até 60 km/h. Máxima de 25ºC Terça-feira (14/10): condições para chuvas fracas e chuviscos ao longo do dia. Os termômetros variam entre 16°C e 24°C.

Alerta para litoral

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para rajadas de vento em todo o litoral até esta terça-feira. De acordo com o órgão, a intensidade será de moderada a forte.

A recomendação é de cuidado em áreas vulneráveis, principalmente em regiões costeiras, encostas e locais com construções mais frágeis.

“A Defesa Civil recomenda que a população evite a prática de esportes e atividades náuticas durante o período, não se abrigue debaixo de árvores, mantenha distância de redes elétricas e verifique o reforço de telhados, toldos e objetos que possam ser deslocados pelo vento”, sugeriu o órgão, em comunicado.