SP terá chuva forte, vento e queda de granizo até sexta-feira (10/10)

A Defesa Civil alertou que a passagem de uma frente fria entre terça-feira (7/10) e sexta-feira (10/10) pode trazer chuva forte, rajadas de vento, queda de granizo e descargas elétricas em diversas regiões do estado de São Paulo. Além disso, as temperaturas devem cair, especialmente na faixa leste.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou o estado em alerta de perigo potencial para chuvas intensas, com pancadas podendo atingir entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos, de 40 a 60 km/h.

Áreas afetadas

Presidente Prudente

São José do Rio Preto

Bauru

Piracicaba

Itapetininga

Araçatuba

Macro Metropolitana Paulista

Marília

Campinas

Araraquara

Vale do Paraíba

Região metropolitana

Assis

Litoral sul

Ribeirão Preto

Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, segundo o instituto.

Nesta quarta-feira (8/10), os ventos úmidos do oceano devem causar nebulosidade e sensação de frio na capital paulista, além de favorecer a ocorrência de chuvas isoladas, garoa e chuviscos. Nos próximos dias, o tempo segue instável, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.