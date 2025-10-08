08/10/2025
SP terá chuva forte, vento e queda de granizo até sexta-feira (10/10)

sp-tera-chuva-forte,-vento-e-queda-de-granizo-ate-sexta-feira-(10/10)

A Defesa Civil alertou que a passagem de uma frente fria entre terça-feira (7/10) e sexta-feira (10/10) pode trazer chuva forte, rajadas de vento, queda de granizo e descargas elétricas em diversas regiões do estado de São Paulo. Além disso, as temperaturas devem cair, especialmente na faixa leste.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou o estado em alerta de perigo potencial para chuvas intensas, com pancadas podendo atingir entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos, de 40 a 60 km/h.

Áreas afetadas

  • Presidente Prudente
  • São José do Rio Preto
  • Bauru
  • Piracicaba
  • Itapetininga
  • Araçatuba
  • Macro Metropolitana Paulista
  • Marília
  • Campinas
  • Araraquara
  • Vale do Paraíba
  • Região metropolitana
  • Assis
  • Litoral sul
  • Ribeirão Preto

Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, segundo o instituto.

Nesta quarta-feira (8/10), os ventos úmidos do oceano devem causar nebulosidade e sensação de frio na capital paulista, além de favorecer a ocorrência de chuvas isoladas, garoa e chuviscos. Nos próximos dias, o tempo segue instável, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

