SP terá chuva forte, vento e queda de granizo até sexta-feira (10/10)

A Defesa Civil alertou que a passagem de uma frente fria entre terça-feira (7/10) e sexta-feira (10/10) pode trazer chuva forte, rajadas de vento, queda de granizo e descargas elétricas em diversas regiões do estado de São Paulo. Além disso, as temperaturas devem cair, especialmente na faixa leste.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou o estado em alerta de perigo potencial para chuvas intensas, com pancadas podendo atingir entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos, de 40 a 60 km/h.
Áreas afetadas
- Presidente Prudente
- São José do Rio Preto
- Bauru
- Piracicaba
- Itapetininga
- Araçatuba
- Macro Metropolitana Paulista
- Marília
- Campinas
- Araraquara
- Vale do Paraíba
- Região metropolitana
- Assis
- Litoral sul
- Ribeirão Preto
Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, segundo o instituto.
Nesta quarta-feira (8/10), os ventos úmidos do oceano devem causar nebulosidade e sensação de frio na capital paulista, além de favorecer a ocorrência de chuvas isoladas, garoa e chuviscos. Nos próximos dias, o tempo segue instável, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.