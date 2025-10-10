10/10/2025
SP terá nova virada no tempo e pode chegar aos 30°C no fim de semana

São Paulo deve ter uma nova virada no tempo no próximo fim de semana com o sol voltando a aparecer com mais força, ainda que com o céu encoberto por nuvens e pancadas de chuvas isoladas. Em algumas cidades do estado, a temperatura deve passar dos 30°C, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na capital, a sexta-feira (10/10) amanhece fria e deve permanecer assim ao longo dia, com máxima prevista de 18°C, com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Onda de calor em SP

Mais um dia típico de verão para todo o estado de São Paulo

Após dias frios, calor volta para SP ainda nesta semana. Veja quando

Instrumentos meteorológicos da estação da Vila Mariana, na zona sul de São Paulo

No sábado (11/10), a temperatura começa a subir e os termômetros podem marcar 24°C, com céu encoberto. Já no domingo (12/10), os moradores da capital podem sentir um calor de 29°C, mesmo com a presença de muitas nuvens e pancadas de chuvas isoladas. Os 30°C devem chegar mesmo na próxima segunda-feira (13/10).

Em Santos, no litoral, o sol começa a aparecer já nesta sexta-feira. A máxima prevista é de 23°C, mas terá muitas nuvens e com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. No sábado, a temperatura deve atingir os 24°C, com céu apenas encoberto. Domingo deve “dar praia” com os termômetros passando dos 30°C.

O calorão deve acontecer mesmo no interior. Em Campinas, a sexta-feira pode registrar 25°C ao longo do dia. As máximas devem atingir 28°C no sábado e 33°C no domingo.

