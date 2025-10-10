SP terá nova virada no tempo e pode chegar aos 30°C no fim de semana

São Paulo deve ter uma nova virada no tempo no próximo fim de semana com o sol voltando a aparecer com mais força, ainda que com o céu encoberto por nuvens e pancadas de chuvas isoladas. Em algumas cidades do estado, a temperatura deve passar dos 30°C, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na capital, a sexta-feira (10/10) amanhece fria e deve permanecer assim ao longo dia, com máxima prevista de 18°C, com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Onda de calor em SP

Cesar Sacheto/Metrópoles 2 de 4

Mais um dia típico de verão para todo o estado de São Paulo

Reprodução 3 de 4

Após dias frios, calor volta para SP ainda nesta semana. Veja quando

Paulo Pinto/Agência Brasil 4 de 4

Instrumentos meteorológicos da estação da Vila Mariana, na zona sul de São Paulo

William Cardoso/Metrópoles

No sábado (11/10), a temperatura começa a subir e os termômetros podem marcar 24°C, com céu encoberto. Já no domingo (12/10), os moradores da capital podem sentir um calor de 29°C, mesmo com a presença de muitas nuvens e pancadas de chuvas isoladas. Os 30°C devem chegar mesmo na próxima segunda-feira (13/10).

Em Santos, no litoral, o sol começa a aparecer já nesta sexta-feira. A máxima prevista é de 23°C, mas terá muitas nuvens e com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. No sábado, a temperatura deve atingir os 24°C, com céu apenas encoberto. Domingo deve “dar praia” com os termômetros passando dos 30°C.

O calorão deve acontecer mesmo no interior. Em Campinas, a sexta-feira pode registrar 25°C ao longo do dia. As máximas devem atingir 28°C no sábado e 33°C no domingo.