SP terá variação de temperatura de mais de 10ºC nesta quinta (23/10)

A capital amanheceu nesta quinta-feira (23/10) com predomínio de sol, poucas nuvens e baixas temperaturas. Nas primeiras horas da manhã, os termômetros registravam a média de 12ºC — o que indica grande amplitude térmica no decorrer do dia, com previsão de temperatura de até 25°C na tarde.
Não há previsão de chuva para a cidade de São Paulo nesta quinta, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura.
Tendência para os próximos dias na capital
- O ar seco inibe a formação de nuvens, o que vai garantir a presença constante do sol e a gradual elevação da temperatura.
- Nas noites e nas madrugadas ainda faz frio, porém, durante o dia, a temperatura máxima apresenta gradual elevação.
- Não há previsão de chuva.
A sexta-feira (24/10) deve ser mais um dia com predomínio de sol e termômetros em elevação na capital. A tendência é que o frio das madrugadas perca força.
A temperatura mínima prevista é de 13°C e a máxima de 27°C.