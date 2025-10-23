23/10/2025
SP terá variação de temperatura de mais de 10ºC nesta quinta (23/10)

Escrito por Metrópoles
sp-tera-variacao-de-temperatura-de-mais-de-10oc-nesta-quinta-(23/10)

A capital amanheceu nesta quinta-feira (23/10) com predomínio de sol, poucas nuvens e baixas temperaturas. Nas primeiras horas da manhã, os termômetros registravam a média de 12ºC — o que indica grande amplitude térmica no decorrer do dia, com previsão de temperatura de até 25°C na tarde.

Não há previsão de chuva para a cidade de São Paulo nesta quinta, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura.

Tendência para os próximos dias na capital

  • O ar seco inibe a formação de nuvens, o que vai garantir a presença constante do sol e a gradual elevação da temperatura.
  • Nas noites e nas madrugadas ainda faz frio, porém, durante o dia, a temperatura máxima apresenta gradual elevação.
  • Não há previsão de chuva.

A sexta-feira (24/10) deve ser mais um dia com predomínio de sol e termômetros em elevação na capital. A tendência é que o frio das madrugadas perca força.

A temperatura mínima prevista é de 13°C e a máxima de 27°C.

 

 

