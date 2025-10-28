SP: vereadores lançam frente contra “confinamento ideológico” da arte

28/10/2025
Vereadores do campo da direita irão lançar, nesta semana, a Frente Parlamentar dos Artistas Livres na Câmara Municipal de São Paulo para defender “a usurpação de um manifesto ideológico contra a arte” nos projetos culturais da capital paulista.

Encabeçada por Adrilles Jorge (União), o grupo tem como articuladores os cineastas Josias Teófilo, presidente da Associação Artistas Livres, e Newton Cannito, idealizador do Festival Utopia Brasil de Artes.

“A gente está percebendo que a arte se transformou no confinamento ideológico da percepção da realidade e quem eventualmente não faz parte dessa ‘patota’ ideológica é cerceado. Em resposta a isso, vamos à criação da Frente Parlamentar dos Artistas Livres”, disse o vereador Adriles Jorge (União) ao Metrópoles.

Junto com outros vereadores, Adrilles vem encampando uma agenda “anti-woke” na Câmara Municipal, cujo objetivo é combater pautas identitárias e de defesa de direitos de minorias, propostas tradicionalmente ligadas à esquerda.

No campo das artes, o vereador já se reuniu com o secretário municipal de cultura, Totó Parente, para apresentar um documento em “defesa de uma cultura plural”, e foi autor de pedido da rescisão do contrato de gestão do Theatro Municipal pela Sustenidos após manifestação de um funcionário da ONG sobre o assassinato do ativista conservador norte-americano Charlie Kirk.

