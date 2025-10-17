Spellcasters Chronicles: Quantic Dream surpreende com game 3v3 gratuito para PC

A desenvolvedora Quantic Dream, conhecida por sucessos narrativos como Detroit: Become Human e Heavy Rain, acaba de anunciar seu primeiro game multiplayer gratuito, intitulado Spellcasters Chronicles. O jogo aposta em batalhas mágicas 3v3 e promete combinar ação intensa com estratégia em tempo real, em arenas de grande escala.

Segundo informações divulgadas ao TechTudo, o game terá versão beta fechada até o fim de 2025, disponível para PC via Steam. A revelação completa acontecerá nesta sexta-feira (17/10), durante a TwitchCon, em San Diego (EUA).

🪄 História: magia, poder e disputa

O mundo de Spellcasters Chronicles se passa em um reino místico onde os deuses desapareceram, deixando para trás uma antiga energia conhecida como “A Fonte” (Source).

Alguns poucos escolhidos aprenderam a dominar esse poder — os Spellcasters — magos, feiticeiros e xamãs que agora travam batalhas épicas pelo controle total da Fonte e pela supremacia do mundo mágico.

⚔️ Gameplay: batalhas aéreas e invocações colossais

A jogabilidade é uma fusão de ação e estratégia, com partidas rápidas e intensas de aproximadamente 25 minutos.

Os jogadores podem atacar diretamente os inimigos, invocar criaturas ou voar pelas arenas para ganhar visão tática — o que torna o combate visualmente caótico e dinâmico.

O objetivo é capturar altares e destruir as Pedras da Vida (Lifestones) do time adversário.

Entre as invocações possíveis estão ogros, dragões, guerreiros esqueleto e titãs colossais, todos capazes de virar o rumo da batalha.

Cada jogador pode montar um deck com mais de 50 feitiços, permitindo criar estratégias personalizadas e se adaptar às situações em tempo real. Os personagens se dividem entre DPS (dano), suporte e tanques, e alguns magos dominam elementos como fogo, tempestades e energia astral.

🧙‍♂️ Beta fechado e revelação

O beta fechado de Spellcasters Chronicles acontecerá até o final de 2025. Os interessados poderão se cadastrar no site oficial:

👉 spellcasterschronicles.com/beta

Mais detalhes serão apresentados na TwitchCon 2025, no palco LAN, com transmissão ao vivo pelo canal Twitch LAN, entre 15h30 e 22h30 (horário de Brasília).

🎥 Trailer oficial

O trailer de Spellcasters Chronicles será exibido durante o evento e trará os primeiros vislumbres de gameplay e do sistema de invocações mágicas em tempo real.

Fonte: TechTudo / Quantic Dream / TwitchCon 2025

✍️ Redigido por ContilNet Notícias