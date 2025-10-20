SPFW: Karol Conká fala sobre estreia do filho, Jorge Conjota, na moda

20/10/2025
A cantora Karol Conká esteve presente São Paulo Fashion Week N60 (SPFW), no sábado (18/10), no desfile da marca Dendezeiro. O motivo de sua presença, fora a passarela, vinha também pela estreia do filho e também artista, Jorge Conjota, como um modelo em desfile.

Vem conferir!

Jorge Conjota desfilando em passarela do SPFW - MetrópolesEsta foi a primeira aparição de Jorge Conjota como modelo

Karol Konká comenta sobre a estreia do filho no SPFW

Na ida ao backstage da Dendezeiro, a coluna de moda se deparou com a cantora e ex-BBB Karol Conká andando pelas salas do camarim. O motivo? Em uma breve conversa, a cantora revelou o familiar por trás de sua presença.

Após o desfile da etiqueta, marca influente também na cultura negra e periférica, Karol revelou estar emocionada por ter presenciado o debute do filho em uma etiqueta de destaque nacional.

“Minha emoção é sempre grande quando venho ao desfile da Dendezeiro, mas a emoção hoje foi especial, porque o meu filho, de 19 anos, desfilou pela primeira vez a convite da marca”, comentou a cantora.

Carol Konká após desfile da Dendezeiro - MetrópolesKarol Konká presenciou a estreia do filho no SPFW

Para a edição de número 60, a marca Dendezeiro, assinada pelos designers Hisan Silva e Pedro Batalha, apresentou o terceiro volume da série Brasiliano, sob o título Lei da Vadiagem.

Em um momento no qual os bailes funk voltam a ser politicamente questionados, a grife traz a passarela a antiga e já revogada lei que marginalizava movimentos negros e periféricos.

A presença de Karol junto ao público e de Jorge nas passarelas ajuda a reforçar a conexão da marca com o universo artístico negro. Ainda durante a entrevista, a artista disse que considera uma “conquista” o fato de uma marca negra alcançar este patamar de relevância.

“É um espaço que foi conquistado com muito suor, então precisamos sempre bater nessa tecla de reconhecer e enaltecer esses artistas pretos, e quanto mais marcas dessa potência, melhor”, afirmou a cantora”.

Veja, abaixo, uma entrevista com os diretores criativos da Dendezeiro:

 

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Metrópoles Vida&Estilo (@metropolesvida_estilo)

