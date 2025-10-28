Spotify Brasil censurou Zezé Di Camargo e Luciano. Entenda!

Após a coluna Fábia Oliveira soltar a noticia de que Zezé Di Camargo venceu um processo contra o Facebook, o conflito das big techs no Brasil ganha um novo capítulo. Uma fonte de dentro do Spotify Brasil resolveu abrir o jogo: a plataforma de Daniel Ek, que revolucionou o mercado de streamings, não é santa!

Em meados de 2022, não apenas um, mas os dois filhos de Francisco entraram na “lista proibida” dos editores do Spotify, responsáveis por escolherem a dedo o que entra na lista de transmissão dos ouvintes brasileiros.

Em uma reunião, um dos editores teria deixado claro para a representante de um famoso selo musical: não apoiariam os lançamentos de Zezé Di Camargo. O motivo? Disseram que o pai de Wanessa Camargo estava “queimado” por apoiar um presidente do qual eles não iam com a cara. O astro, que preparava o aguardado lançamento de sua carreira solo com o projeto “Voz & Violão”, teria sido censurado por pura politica.

E sobrou até para Luciano! O filho de dona Helena também teve o projeto gospel recusado simplesmente por ser irmão de Zezé, e o mercado gospel, uma das maiores audiências do Spotify, acabou não sendo agraciado pelos louvores do Goiano. É mole?

Entretanto, a plataforma não parece ter mudado de ideia, apesar de disfarçar muito bem. Recentemente, um dos funcionários de alto escalão foi visto no escritório usando uma camisa onde deixa bem claro que o Spotify não preza nem um pouco por neutralidade…

Será que chegou a hora de uma auditoria ou de trocar algumas cadeiras? Afinal de contas, Daniel Ek deveria saber que Zezé Di Camargo & Luciano são até hoje recordistas de vendas e donos de um dos catálogos mais valiosos das Américas, avaliado em R$ 300 milhões de reais.