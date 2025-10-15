Start do SBT News será em 15 de dezembro

A princípio, o desejo era deixar o SBT News, canal de notícias do Grupo Silvio Santos, totalmente estruturado para iniciar suas atividades em 2026. Mas, após cuidadosos estudos, decidiu-se que o lançamento ocorrerá ainda este ano, no dia 15 de dezembro. Tudo está pronto para isso. Quatro dias antes, no dia 11, será realizada a festa de lançamento.

O Grupo Silvio Santos aprovou, em setembro, o lançamento do canal de notícias SBT News e, desde então, todos os esforços passaram a ser concentrados na sua estreia, incluindo contratações importantes, como as de Basília Rodrigues e Sidney Rezende.

Alfonso Aurin, nome conhecido da casa e do mercado, é o engenheiro responsável por toda a montagem da parte operacional, com apoio direto de Leandro Cipoloni, Diretor Nacional de Jornalismo.

Na sede da Anhanguera, alguns programas jornalísticos foram transferidos para outros estúdios, a fim de que a redação seja utilizada como base das operações do novo canal.

A iniciativa também conta com o apoio de Daniela Beyruti, presidente do SBT.

A marca SBT News, até então associada ao portal de notícias da emissora, evolui agora para uma operação multiplataforma.

Como declarou Beyruti, o projeto é um marco: “O SBT News reafirma a televisão como instrumento de informação de qualidade e reforça nosso compromisso com um jornalismo profissional, imparcial e relevante.”

O canal, ainda segundo a emissora, chega para competir em igualdade de condições com os principais players do mercado de notícias, com a ambição de se tornar uma das maiores referências do jornalismo no país.

A implantação é liderada por Fábio Faria, ex-ministro das Comunicações.

De acordo com as informações divulgadas, o canal estará disponível nas principais operadoras, no YouTube e nos canais FAST das principais fabricantes de televisores.