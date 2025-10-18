STF: Gleisi minimiza risco de derrota, mas base não garante votos

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, minimizou a possibilidade de o Senado barrar a indicação do advogado-feral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF).
Como a coluna revelou na quinta-feira (16/10), o presidente Lula decidiu indicar Messias para a vaga do ministro Luís Roberto Barroso, que se aposenta da Corte a partir deste sábado (18/10).
À coluna, Gleisi lembrou que o Congresso “nunca barrou” uma indicação de Lula. “A indicação é uma prerrogativa exclusiva do presidente. Não acho que o Senado vai interferir nisso”, disse.
Senadores da base aliada de Lula, no entanto, afirmam que não há garantia de que o governo conseguirá os votos necessários para aprovar a indicação de Messias ao STF.
A resistência, segundo esses senadores, viria especialmente de parlamentares da oposição e de alas do Centrão, que defendiam a indicação de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para a vaga de Barroso.
Oficializada a indicação por Lula, o nome de Messias será encaminhado ao Senado, que sabatinará o indicado. Para ter seu nome aprovado, o ministro precisa de votos de ao menos 41 dos 81 senadores.