STF inicia segundo julgamento da trama golpista nesta semana

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) inicia nesta terça-feira (14) o julgamento dos sete réus do núcleo 4 da denúncia sobre a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

O julgamento será presencial, com cinco sessões reservadas para a análise do caso. Esse será o primeiro julgamento da trama golpista conduzido pelo ministro Flávio Dino, que assumiu neste mês a presidência da Primeira Turma.

A sessão começará com a leitura do relatório feita pelo relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, seguida pela sustentação oral do procurador-geral da República, Paulo Gonet, que terá até duas horas para defender a denúncia.

Depois, as defesas dos sete réus terão uma hora cada para suas manifestações. Após isso, se inicia os votos dos ministros. A votação seguirá a ordem: Moraes, Cristiano Zanin, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Flávio Dino.

A previsão é que o julgamento se encerre até o dia 21 de outubro.