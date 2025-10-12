12/10/2025
STF inicia segundo julgamento da trama golpista nesta semana

Sete réus do núcleo 4, acusados de usar a estrutura do Estado para desacreditar o processo eleitoral, serão julgados pelos ministros da Primeira Turma

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) inicia nesta terça-feira (14) o julgamento dos sete réus do núcleo 4 da denúncia sobre a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

julgamento será presencial, com cinco sessões reservadas para a análise do caso. Esse será o primeiro julgamento da trama golpista conduzido pelo ministro Flávio Dino, que assumiu neste mês a presidência da Primeira Turma.

A Primeira Turma do STF/Foto: Reprodução

A sessão começará com a leitura do relatório feita pelo relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, seguida pela sustentação oral do procurador-geral da República, Paulo Gonet, que terá até duas horas para defender a denúncia.

Depois, as defesas dos sete réus terão uma hora cada para suas manifestações. Após isso, se inicia os votos dos ministros. A votação seguirá a ordem: Moraes, Cristiano Zanin, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Flávio Dino.

A previsão é que o julgamento se encerre até o dia 21 de outubro.

Núcleo 4

De acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR), o grupo teria usado a estrutura do Estado, incluindo a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), para espalhar desinformação sobre as urnas eletrônicas, atacar autoridades públicas e desacreditar o processo eleitoral.

Os réus do núcleo 4 são:

  • Ailton Gonçalves Moraes Barros, major da reserva;
  • Ângelo Martins Denicoli, major da reserva;
  • Carlos Cesar Moretzsohn Rocha, engenheiro e presidente do Instituto Voto Legal;
  • Giancarlo Gomes Rodrigues, subtenente do Exército;
  • Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel do Exército;
  • Marcelo Araújo Bormevet, agente da PF e ex-integrante da Abin;
  • Reginaldo Vieira de Abreu, coronel do Exército.

Segundo Paulo Gonet, a atuação do grupo impulsionou a militância bolsonarista, culminando nos atos de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas e depredadas em Brasília.

Os réus respondem por:

  • Organização criminosa armada;
  • Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;
  • Tentativa de golpe de Estado;
  • Dano qualificado;
  • Deterioração de patrimônio tombado.

Outros núcleos

A PGR dividiu a denúncia sobre a trama golpista em quatro núcleos, totalizando 34 acusados. Cada grupo teve funções específicas dentro do esquema, o que, segundo o órgão, permite otimizar o andamento processual.

Até o momento, apenas o núcleo 1, que incluía o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), já foi julgado.

O núcleo 2, responsável pelo gerenciamento das ações, tem seis réus e está na fase de alegações finais.

O núcleo 3, formado por militares especializados, ficou conhecido como o dos “kids pretos” e terá o julgamento iniciado em 11 de novembro.

Além deles, o blogueiro Paulo Figueiredo responde separadamente em uma quinta ação penal, ainda sem data definida para julgamento.

