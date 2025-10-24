24/10/2025
Universo POP
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe
João Vicente lamenta vazamento de conversas com Gracyanne Barbosa: “É triste ser envolvido em polêmica”

STF revoga decisão de Barroso e restringe aborto legal a atuação médica

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
stf-revoga-decisao-de-barroso-e-restringe-aborto-legal-a-atuacao-medica

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por 10 votos a 1, anular uma liminar concedida pelo ex-ministro Luís Roberto Barroso que autorizava enfermeiros e técnicos de enfermagem a participar de procedimentos de aborto legal no Brasil. O julgamento, realizado em plenário virtual extraordinário, foi concluído nesta sexta-feira (24/10). Com o novo entendimento, permanece a exigência de que apenas médicos realizem o procedimento nos casos permitidos pela legislação penal brasileira.

A decisão de Barroso, tomada na sexta-feira da semana passada (17/10), permitia que os profissionais auxiliassem médicos em casos previstos pela legislação, como gravidez resultante de estupro, risco à vida da gestante ou gestação de feto anencefálico. O ministro havia justificado que a limitação da prática apenas aos médicos gerava um “vazio assistencial” e restringia o acesso de meninas e mulheres vítimas de violência sexual a um direito garantido por lei.

Veja as fotos

Reprodução: Internet
Supremo Tribunal FederalReprodução: Internet
Foto: Antonio Augusto/STF
Luís Roberto Barroso deixa o cargo de presidente do STF a partir desta sexta-feira (17/10)Foto: Antonio Augusto/STF
Foto: Nelson Jr./SCO/STF
Ministro do STF, Luís Roberto BarrosoFoto: Nelson Jr./SCO/STF
Reprodução: Freepik
Lula sanciona lei que garante tratamento para famílias que perderam bebêsReprodução: Freepik
Reprodução: YouTube/TV Justiça
Gilmar Mendes votou a favor da responsabilização das plataformasReprodução: YouTube/TV Justiça

Leia Também

A liminar foi questionada logo após sua publicação. O ministro Gilmar Mendes, decano da Corte, abriu divergência afirmando que não havia urgência que justificasse a decisão individual. Ele também considerou que o tema envolve questões morais complexas que devem ser debatidas pelo Congresso, e não resolvidas por medida provisória.

O entendimento de Gilmar foi acompanhado por Cristiano Zanin, Flávio Dino, Nunes Marques, André Mendonça, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Edson Fachin, Cármen Lúcia e Luiz Fux. Este último apresentou um voto separado, argumentando que decisões monocráticas só podem ser tomadas quando há direitos claros e urgentes a serem protegidos, o que, segundo ele, não se aplica a um tema com alto grau de controvérsia moral e social.

Na decisão que foi derrubada, Barroso havia defendido que a atuação de enfermeiros e técnicos deveria se restringir aos casos de aborto medicamentoso e ser compatível com o nível de formação desses profissionais. O ministro argumentou que a falta de estrutura hospitalar e a burocratização dos serviços de saúde ainda impõem barreiras indevidas ao aborto legal no país.

O julgamento foi o último tema analisado por Barroso antes de sua aposentadoria antecipada, no último sábado (18/10). Na mesma semana, ele também chegou a votar pela descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação, processo que foi suspenso por pedido de destaque de Gilmar Mendes, sem previsão de retomada.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost