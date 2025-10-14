14/10/2025
Universo POP
Sthe Matos se casa com Kevi Jonny em cerimônia luxuosa na Bahia

Sthe Matos, de 26 anos, subiu no altar nesta terça-feira (14/10) para dizer “sim” ao cantor Kevi Jonny. A celebração religiosa foi realizada em uma cerimônia luxuosa no litoral da Bahia, após oficializarem a união no civil em março deste ano. Através das redes sociais, a influenciadora compartilhou detalhes do seu vestido.

O evento terá cerca de 200 convidados, entre eles, irá contar com familiares, amigos próximos e famosos como Tata Estaniecki e Júlio Cocielo, Pablo e Tierry. A celebração ocorreu em um resort que foi transformado em um jardim sofisticado, com tons de branco e lavanda compondo um cenário romântico.

A celebração contará ainda com momentos especiais, como a entrada de Apolo, filho de Sthe com Fábio Silveira, levando as alianças.

Já o vestido usado pela noiva na cerimônia, é um modelo assinado por Lucas Anderi, que une delicadeza e impacto, enquanto Kevi vestirá um traje sob medida de Jean Trombini. A festa terá ainda um bolo de quatro andares e um cardápio exclusivo que promete surpreender todos os convidados.

Kevi e Sthe estão juntos desde o início de 2023. O casal ficou noivo em agosto de 2024 com uma surpresa na beira da praia, com direito a flores, fogos de artifício e declarações de amor.

