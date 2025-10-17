STJD decide manter jogadores do Corinthians suspensos do Paulistão

O Corinthians teve o recurso negado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e, com isso, José Martínez e Rodrigo Garro seguem punidos por confusão. O caso ocorreu em 27 de março deste ano, no Campeonato Paulista. A decisão foi tomada nesta sexta-feira (17/10).

José Martínez deu um tapa na cara de Lomba

Corinthians foi campeão paulista este ano

Uma briga generalizada ocorreu durante a partida

Uma briga generalizada tomou conta da final do Paulistão, disputada entre Corinthians e Palmeiras. Martínez terá que cumprir quatro partidas de suspensão por tapa dado no rosto de Marcelo Lomba, goleiro reserva do Alviverde. Rodrigo Garro cumprirá dois jogos de punição por “ato desleal ou hostil”.

Na ocasião, a partida na Neo Química Arena terminou em 0 x 0, mas o Corinthians foi campeão após vitória no jogo de ida. As punições dos jogadores são válidas apenas para competições da Federação Paulista, então, em tese, cumprirão apenas nos estaduais do ano que vem.