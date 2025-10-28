28/10/2025
Universo POP
Rosalía lança primeiro single de novo disco; conheça “Berghain”
Daniel Alves reaparece em culto evangélico e afirma ter feito “pacto com Deus” após deixar a prisão
ContilNet abre canal e comunidade no WhatsApp; participe e receba notícias em tempo real
Craque Neto diz que não aguenta mais ver notícias sobre Virginia Fonseca
Morre Björn Andrésen, o ator sueco conhecido como “o garoto mais bonito do mundo”
Patrícia Poeta mostra filho no hospital durante tratamento e emociona seguidores
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri

STJD define data para julgamento de Bruno Henrique, do Flamengo

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
stjd-define-data-para-julgamento-de-bruno-henrique,-do-flamengo

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) definiu a data para o julgamento do recurso de Bruno Henrique, acusado de manipulação esportiva. O atacante do Flamengo, que teria forçado um cartão amarelo para beneficiar apostadores, irá ao tribunal nesta quinta-feira (30/10), um dia após o duelo de volta da semifinal da Libertadores, contra o Racing-ARG.

Em setembro, o atleta foi condenado a 12 partidas de suspensão e uma multa de R$ 60 mil com base no artigo 243-A – “Atuar, de forma contrária à ética desportiva, com o fim de influenciar o resultado de partida, prova ou equivalente. Uma semana depois, entretanto, o STJD o acatou o pedido da defesa e ele passou a atuar sob efeito suspensivo.

Veja as fotos

Reprodução/b.henrique
Apesar da decisão, Bruno Henrique não entra em campo contra o Juventude, neste domingo (14/9).Reprodução/b.henrique
Reprodução/Instagram: @b.henrique
Bruno Henrique, do Flamengo, é denunciado pelo STJD e pode ser suspenso por até dois anosReprodução/Instagram: @b.henrique
Gilvan de Souza/Flamengo
Bruno Henrique na comemoração após a partida contra o Estudiantes.Gilvan de Souza/Flamengo
Reprodução
Bruno HenriqueReprodução
Bruno Henrique foi indiciado por tomar amarelo contra o Santos em 2023 / Reprodução
Bruno Henrique foi indiciado por tomar amarelo contra o Santos em 2023 / ReproduçãoBruno Henrique foi indiciado por tomar amarelo contra o Santos em 2023 / Reprodução

Leia Também

Em nota, o Flamengo comentou a decisão: “A medida, aguardada pelo Flamengo diante dos votos divergentes apresentados na 1ª Comissão Disciplinar — que acolheram a preliminar de prescrição — garante a plena condição de jogo do atacante até o julgamento do caso pelo Pleno do Tribunal. Dessa forma, Bruno Henrique está liberado para atuar normalmente pela equipe rubro-negra”.

De acordo com a defesa do jogador, não houve prejuízo ao Flamengo no episódio e que o cartão teria sido tomado por orientação do próprio clube para fins estratégicos — cumprindo suspensão diante do Fortaleza para estar disponível contra o Palmeiras. “Gostaria de reafirmar a minha inocência e dizer que confio na Justiça Desportiva. Jamais cometi as infrações que estou sendo acusado”, disse o Bruno, durante o julgamento.

Segundo as autoridades, Bruno Henrique teria informado ao irmão que receberia um cartão amarelo no jogo contra o Santos, realizado em novembro de 2023, em Brasília. À época, o atacante estava pendurado com dois cartões. As investigações apontam que o irmão, a cunhada e amigos dele teriam realizado apostas relacionadas ao cartão do atleta, o que chamou a atenção das casas de apostas pelo volume investido.

Mensagens obtidas no celular do irmão, Wander, foram utilizadas como base para a denúncia. A investigação da Polícia Federal teve início em agosto de 2023. Em novembro do mesmo ano, Bruno Henrique e outros suspeitos foram alvo de mandados de busca e apreensão. O caso também será julgado na Justiça comum.

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost