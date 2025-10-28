STJD denuncia Corinthians por arremesso de objetos em clássico contra o Palmeiras

O Corinthians foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) devido aos incidentes registrados durante a vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, em partida válida pela Copa do Brasil, disputada no dia 30 de julho, na Neo Química Arena, em São Paulo.

De acordo com a súmula da partida, assinada pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio, houve arremesso de diversos objetos em direção ao campo, especialmente na área próxima ao banco de reservas palmeirense. Entre os itens lançados, estavam isqueiros, cigarros eletrônicos e copos, o que levou à interrupção momentânea da partida.

“Aos 39 minutos do segundo tempo, a partida foi paralisada em virtude do arremesso de diversos objetos, por parte da torcida mandante, em direção ao campo de jogo. Sendo eles isqueiros, cigarros eletrônicos e copos. Tais fatos ocorreram no local onde os atletas visitantes estavam em aquecimento, no banco de reservas e também na área técnica desta mesma equipe”, registrou o árbitro na súmula.

Com base nesse relato, o Corinthians foi enquadrado no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata da omissão de clubes em adotar medidas preventivas contra desordens ou arremesso de objetos. O dispositivo prevê multa de R$ 100 a R$ 100 mil, dependendo da gravidade do caso.

Além do clube alvinegro, o Palmeiras também foi denunciado, neste caso, pelo atraso na volta ao segundo tempo. O artigo prevê multa de R$ 1 mil por minuto de atraso, podendo o valor chegar a R$ 3 mil, conforme o tempo registrado pela arbitragem.

O julgamento das duas equipes está marcado para a próxima sexta-feira (31/10), no Rio de Janeiro, e será conduzido pela 4ª Comissão Disciplinar do STJD.

O artigo 213 do CBJD estabelece que os clubes podem ser punidos quando deixarem de prevenir ou reprimir desordens em sua praça esportiva, invasões de campo ou lançamento de objetos no local do evento. O caso será avaliado para determinar se as medidas de segurança adotadas pelo Corinthians foram suficientes para conter a ação dos torcedores e se o episódio configurou falha na prevenção de incidentes.

