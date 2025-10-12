Stranger Things 5: quando será lançado o episódio final da série?

Stranger Things está chegando ao fim. A quinta e última temporada da série será lançada no catálogo da Netflix em novembro.

A estreia promete um desfecho impactante para os fãs, que acompanham a série desde o lançamento, em julho de 2016.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Cena da 5ª e última temporada de Stranger Things

Divulgação/Netflix 2 de 4

Noah Schnapp como Will Byers, Finn Wolfhard como Mike Wheeler, Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair, Gaten Matarazzo como Dustin Henderson na 5ª temporada de Stranger Things

Divulgação/Netflix 3 de 4

Millie Bobby Brown como Eleven em Stranger Things

Divulgação/Netflix 4 de 4

Natalia Dyer e Charlie Heaton na 5ª temporada de Stranger Things

Divulgação/Netflix

Os episódios serão disponibilizados em três partes: os quatro primeiros chegam na Netflix em 26 de novembro; mais três serão lançados no Natal, em 25 de dezembro; e o grande episódio final estreia na virada do ano, em 31 de dezembro.

Leia também

Na quinta temporada de Stranger Things, enquanto Onze (Millie Bobbie Brown) continua sendo perseguida pelo governo norte-americano, os heróis da cidade de Hopkins precisarão encontrar o paradeiro do vilão Vecna, e assim ter a esperança de acabar de uma vez por todas com o Mundo Invertido.