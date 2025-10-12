Stranger Things 5: quando será lançado o episódio final da série?

Stranger Things está chegando ao fim. A quinta e última temporada da série será lançada no catálogo da Netflix em novembro.
A estreia promete um desfecho impactante para os fãs, que acompanham a série desde o lançamento, em julho de 2016.
Os episódios serão disponibilizados em três partes: os quatro primeiros chegam na Netflix em 26 de novembro; mais três serão lançados no Natal, em 25 de dezembro; e o grande episódio final estreia na virada do ano, em 31 de dezembro.
Na quinta temporada de Stranger Things, enquanto Onze (Millie Bobbie Brown) continua sendo perseguida pelo governo norte-americano, os heróis da cidade de Hopkins precisarão encontrar o paradeiro do vilão Vecna, e assim ter a esperança de acabar de uma vez por todas com o Mundo Invertido.