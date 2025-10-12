12/10/2025
Universo POP
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas

Stranger Things 5: quando será lançado o episódio final da série?

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
stranger-things-5:-quando-sera-lancado-o-episodio-final-da-serie?

Stranger Things está chegando ao fim. A quinta e última temporada da série será lançada no catálogo da Netflix em novembro.

A estreia promete um desfecho impactante para os fãs, que acompanham a série desde o lançamento, em julho de 2016.

4 imagensNoah Schnapp como Will Byers, Finn Wolfhard como Mike Wheeler, Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair, Gaten Matarazzo como Dustin Henderson na 5ª temporada de Stranger ThingsMillie Bobby Brown como Eleven em Stranger ThingsNatalia Dyer e Charlie Heaton na 5ª temporada de Stranger ThingsFechar modal.1 de 4

Cena da 5ª e última temporada de Stranger Things

Divulgação/Netflix2 de 4

Noah Schnapp como Will Byers, Finn Wolfhard como Mike Wheeler, Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair, Gaten Matarazzo como Dustin Henderson na 5ª temporada de Stranger Things

Divulgação/Netflix3 de 4

Millie Bobby Brown como Eleven em Stranger Things

Divulgação/Netflix4 de 4

Natalia Dyer e Charlie Heaton na 5ª temporada de Stranger Things

Divulgação/Netflix

Os episódios serão disponibilizados em três partes: os quatro primeiros chegam na Netflix em 26 de novembro; mais três serão lançados no Natal, em 25 de dezembro; e o grande episódio final estreia na virada do ano, em 31 de dezembro. 

Leia também

Na quinta temporada de Stranger Things, enquanto Onze (Millie Bobbie Brown) continua sendo perseguida pelo governo norte-americano, os heróis da cidade de Hopkins precisarão encontrar o paradeiro do vilão Vecna, e assim ter a esperança de acabar de uma vez por todas com o Mundo Invertido.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost