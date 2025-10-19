“Stranger Things”: 7 fatos sobre a 5ª temporada

A última temporada foi lançada em 2022, e desde então os fãs de “Stranger Things” aguardam ansiosamente pelo desfecho da série, que acompanha os adolescentes enfrentando o vilão Vecna. O portal LeoDias reuniu alguns fatos sobre o tão aguardado fim de uma história que começou em 2016 na Netflix e conquistou uma legião de fãs ao longo dos anos.

Nesta semana, o elenco principal da produção estampou a capa e o recheio da revista Time. No ensaio da publicação americana, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Noah Schnapp, Millie Bobby Brown e Gaten Matarazzo — que cresceram diante das câmeras — posaram com elegância e mostraram que estão prontos para se despedir de vez de Hawkins.

Criadores queriam final de Stranger Things no cinema

Em entrevista à Variety, os Irmãos Duffer comentaram sobre a ideia de levar o desfecho para as telonas. A intenção era que o capítulo final tivesse aquele clima épico de cinema, mas a Netflix não embarcou: “Muita gente — muita, muita, muita gente — assistiu a Stranger Things na Netflix. Não houve falta de diálogo, comunidade, compartilhamento ou fandom. Acho que lançá-lo na Netflix é dar aos fãs o que eles querem”, disse Bela Bajaria, chefe de conteúdo da plataforma.

Duração do último episódio revelada

Os Duffer ainda contaram à Variety que o episódio final terá cerca de duas horas de duração. Segundo eles, será nele que a maioria dos mistérios será revelada, incluindo a verdadeira natureza da dimensão paralela que dá dor de cabeça aos heróis desde o primeiro episódio.

Datas e tempo de duração

Volume 1: 4 episódios — estreia em 26 de novembro

Volume 2: 3 episódios — estreia em 25 de dezembro (Natal)

Volume 3: 1 episódio final — estreia em 31 de dezembro (véspera de Ano Novo)

Todos os lançamentos serão às 22h, horário de Brasília.

Novidade no elenco

Nesta temporada, Linda Hamilton se junta ao elenco. A atriz, famosa por interpretar Sarah Connor em O Exterminador do Futuro, promete trazer uma energia nova e intensa para a série.

Spoiler de cena da última temporada

Eliana Dockterman, correspondente da Time, relatou a visita ao set: “No dia da minha visita, os irmãos Duffer estão dirigindo uma série de sequências que, quando costuradas, parecerão uma única tomada. De dentro de um falso Radio Shack em ruínas, eles chamam: ‘Ação!’ Mike, interpretado pelo ator Finn Wolfhard, agora com 22 anos, leva um grupo de crianças, uma vestida com uma camisa ‘E.T. Phone Home’, para longe do perigo. ‘No final desta cena’, o supervisor de efeitos visuais Michael Maher me diz, ‘quase todo mundo que você vê de pé vai estar morto, exceto as crianças’. Noventa minutos e três tomadas depois, Wolfhard se aproxima dos monitores dos Duffers e declara que a cena parece ‘doentia’. Ross concorda.”

Retorno de Barb

Mais spoiler! Durante uma visita ao set, a revista Time compartilhou detalhes impressionantes sobre a personagem:

“Explorando um túnel no set em Atlanta, tropeçamos no corpo de Barb. Coberta por videiras pretas, feitas em parte de macarrão de piscina pintado com spray, com os lábios roxos e ligeiramente abertos, e um corte gigante e sangrento no pescoço, a personagem favorita dos fãs está meio enterrada.” Ou seja, Barb segue deixando sua marca, mesmo do outro lado da dimensão invertida.

Preocupação em não decepcionar

À Variety, o produtor Shawn Levy comentou sobre a pressão de entregar um final à altura: “Confio que os Irmãos Duffer não vão decepcionar o público.” Ele ressaltou que um dos maiores temores da dupla é repetir finais frustrantes de séries como “Lost” e “Game of Thrones”, que, apesar do sucesso, deixaram muita gente insatisfeita.