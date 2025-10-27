Stranger Things, Caso Eloá e mais: o que chega à Netflix em novembro

A Netflix divulgou a lista de lançamentos da plataforma para o mês de novembro. O maior destaque é a última temporada de Stranger Things, que promete um desfecho impactante para os fãs.
Os episódios serão disponibilizados em três partes: os quatro primeiros chegam na Netflix em 26 de novembro; mais três serão lançados no Natal, em 25 de dezembro; e o grande episódio final estreia na virada do ano, em 31 de dezembro.
Cena da 5ª e última temporada de Stranger Things
Noah Schnapp como Will Byers, Finn Wolfhard como Mike Wheeler, Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair, Gaten Matarazzo como Dustin Henderson na 5ª temporada de Stranger Things
Millie Bobby Brown como Eleven em Stranger Things
Natalia Dyer e Charlie Heaton na 5ª temporada de Stranger Things
Winona Ryder na 5ª temporada de Stranger Things
Noah Schnapp e Maya Hawke na 5ª temporada de Stranger Things
(Da esquerda para a direita) Finn Wolfhard como Mike Wheeler, Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair, Natalia Dyer como Nancy Wheeler, Joe Keery como Steve Harrington, Charlie Heaton como Jonathan Byers e Gaten Matarazzo como Dustin Henderson em Stranger Things
Millie Bobby Brown como Eleven em Stranger Things
Millie Bobby Brown em Stranger Things
Outra produção bastante aguardada é o documentário sobre o caso Eloá, que conta a história da adolescente sequestrada pelo ex-namorado. O crime marcou um dos casos de cárcere privado mais chocantes do Brasil.
Veja a lista completa abaixo:
Séries
Round 6: O Desafio (temporada 2) – 6 de novembro
O Monstro em Mim – 13 de novembro
Stranger Things 5: parte 1 – 26 de novembro
Filmes
Shrek – 1º de novembro
Shrek 2 – 1º de novembro
Shrek Terceiro – 1º de novembro
O Último Mestre do Ar – 3 de novembro
A Melhor Mãe do Mundo – 5 de novembro
Nasce Uma Estrela – 7 de novembro
Frankenstein – 7 de novembro
O Filho de Mil Homens – 19 de novembro
Netflix ao vivo
Jake Paul vs. Tank Davis – 14 de novembro
Documentários
Caso Eloá: Refém ao Vivo – 12 de novembro
Criancas e Familia
Nos Seus Sonhos – 14 de novembro
Anime
One Piece: Zou – 1º de novembro
One Piece: Whole Cake Island – 1º de novembro