27/10/2025
Universo POP
ContilNet abre canal e comunidade no WhatsApp; participe e receba notícias em tempo real
Craque Neto diz que não aguenta mais ver notícias sobre Virginia Fonseca
Morre Björn Andrésen, o ator sueco conhecido como “o garoto mais bonito do mundo”
Patrícia Poeta mostra filho no hospital durante tratamento e emociona seguidores
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri
Sexóloga revela os sinais de que você pode ser “viciado” em trair
“Coagida”, diz advogado sobre denúncia de Marcela Tomaszewski contra Dado Dolabella

Stranger Things, Caso Eloá e mais: o que chega à Netflix em novembro

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
stranger-things,-caso-eloa-e-mais:-o-que-chega-a-netflix-em-novembro

A Netflix divulgou a lista de lançamentos da plataforma para o mês de novembro. O maior destaque é a última temporada de Stranger Things, que promete um desfecho impactante para os fãs.

Os episódios serão disponibilizados em três partes: os quatro primeiros chegam na Netflix em 26 de novembro; mais três serão lançados no Natal, em 25 de dezembro; e o grande episódio final estreia na virada do ano, em 31 de dezembro.

9 imagensNoah Schnapp como Will Byers, Finn Wolfhard como Mike Wheeler, Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair, Gaten Matarazzo como Dustin Henderson na 5ª temporada de Stranger ThingsMillie Bobby Brown como Eleven em Stranger ThingsNatalia Dyer e Charlie Heaton na 5ª temporada de Stranger ThingsWinona Ryder na 5ª temporada de Stranger ThingsNoah Schnapp e Maya Hawke na 5ª temporada de Stranger ThingsFechar modal.1 de 9

Cena da 5ª e última temporada de Stranger Things

Divulgação/Netflix2 de 9

Noah Schnapp como Will Byers, Finn Wolfhard como Mike Wheeler, Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair, Gaten Matarazzo como Dustin Henderson na 5ª temporada de Stranger Things

Divulgação/Netflix3 de 9

Millie Bobby Brown como Eleven em Stranger Things

Divulgação/Netflix4 de 9

Natalia Dyer e Charlie Heaton na 5ª temporada de Stranger Things

Divulgação/Netflix5 de 9

Winona Ryder na 5ª temporada de Stranger Things

Divulgação/Netflix6 de 9

Noah Schnapp e Maya Hawke na 5ª temporada de Stranger Things

Divulgação/Netflix7 de 9

(Da esquerda para a direita) Finn Wolfhard como Mike Wheeler, Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair, Natalia Dyer como Nancy Wheeler, Joe Keery como Steve Harrington, Charlie Heaton como Jonathan Byers e Gaten Matarazzo como Dustin Henderson em Stranger Things

Divulgação/Netflix8 de 9

Millie Bobby Brown como Eleven em Stranger Things

Divulgação/Netflix9 de 9

Millie Bobby Brown em Stranger Things

Reprodução/IMDB

Outra produção bastante aguardada é o documentário sobre o caso Eloá, que conta a história da adolescente sequestrada pelo ex-namorado. O crime marcou um dos casos de cárcere privado mais chocantes do Brasil.

Veja a lista completa abaixo:

Leia também

Séries

Round 6: O Desafio (temporada 2) – 6 de novembro

O Monstro em Mim – 13 de novembro

Stranger Things 5: parte 1 – 26 de novembro

Filmes

Shrek – 1º de novembro

Shrek 2 – 1º de novembro

Shrek Terceiro – 1º de novembro

O Último Mestre do Ar – 3 de novembro

A Melhor Mãe do Mundo – 5 de novembro

Nasce Uma Estrela – 7 de novembro

Frankenstein – 7 de novembro

O Filho de Mil Homens – 19 de novembro

Netflix ao vivo

Jake Paul vs. Tank Davis – 14 de novembro

Documentários

Caso Eloá: Refém ao Vivo – 12 de novembro

Criancas e Familia

Nos Seus Sonhos – 14 de novembro

Anime

One Piece: Zou – 1º de novembro

One Piece: Whole Cake Island – 1º de novembro

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost