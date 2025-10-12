Stranger Things: veja como está o elenco da série 9 anos após estreia

12/10/2025
Escrito por Metrópoles
Stranger Things revelou ao público alguns dos maiores talentos mirins da atualidade. Hoje, o elenco cresceu, mas os fãs ainda guardam na memória as crianças apresentadas na primeira temporada da série.

Entre elas estão Millie Bobby Brown (Eleven), Sadie Sink (Max), Finn Wolfhard (Mike), Noah Schnapp (Will), Caleb McLaughlin (Lucas) e Gaten Matarazzo (Dustin).

Desde a estreia da produção, em 2016, a vida das estrelas de Stranger Things mudou bastante. Millie Bobby Brown, por exemplo, já é casada e mãe. Aos 21 anos, a atriz oficializou a união com Jake Bongiovi, filho de Jon Bon Jovi, no fim de 2024.

Sadie Sink, atualmente com 23 anos, consolidou-se como um dos grandes nomes da nova geração de Hollywood. Ela participou de produções como A Baleia, Rua do Medo, Querida Zoe e Eli. No próximo ano, deve aparecer no novo filme do Homem-Aranha, ao lado de Tom Holland.

Veja como está o elenco de Stranger Things hoje:

