Sub-20: assista à partida entre Brasil x México ao vivo no YouTube

A Seleção Brasileira Feminina Sub-20 enfrenta o México nesta quinta-feira (23/10), no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO), às 18h (horário de Brasília). O confronto é um amistoso preparatório para o Sul-Americano em 2026. A partida conta com transmissão, ao vivo e com imagens, pelo canal do Metrópoles Esportes no YouTube.
Assista ao vivo Brasil x México:
Confira as jogadoras que foram convocadas aos amistosos:
Goleiras:
Elu – São Paulo
Faichel – Ferroviária
Sarah – Botafogo
Zagueiras
Ana Bia – São Paulo
Bia Martins – Internacional
Milenna – Internacional
Sofia – Flamengo
Thay – Botafogo
Laterais
Ana Vidal – Grêmio
Isabela – Flamengo
Rafa Rocha – Corinthians
Samara – Santos
Meio-Campistas
Adrielly – Fluminense
Clarinha – Benfica (POR)
Erika – Fortaleza
Gabi Tomé – Corinthians
Julia – Grêmio
Nayara – Botafogo
Vitorinha – São Paulo
Atacantes
Aninha – Internacional
Carioca – Fluminense
Cury – Santos
Dudinha – Ferroviária
Gisele – Grêmio
Kaline – Sport
Thayná – Fortaleza
Seleção Brasileira é no Metrópoles Esportes
Este será o segundo conjunto de amistosos da Seleção Brasileira que serão transmitidos pelo Metrópoles Esportes. Em agosto, a Seleção Sub-17 realizou dois jogos em Santa Catarina, contra a Costa Rica, que contaram com exibição no YouTube do portal.
A exibição das partidas é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com o Metrópoles Sports, Metrópoles Music e Metrópoles Endurance.