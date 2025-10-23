23/10/2025
Universo POP
Prima da cantora Ana Castela morre em Cuiabá aos 36 anos após parto de emergência
Três médicos brasileiros que cometeram crimes chocantes e inspiraram séries e filmes
Decoradora comenta sobre valor da festa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca
Muito mais que mensagens: Bia Miranda e Vini Jr. tiveram noite de amor
Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho
Maraisa e Fernando Mocó anunciam fim do noivado após idas e vindas
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Justiça tenta intimar Dudu Camargo em A Fazenda 17, mas não o encontra no local
Após briga com Virginia Fonseca, Bruna Biancardi prepara parceria com Ana Castela
Ex-namorado de Bia Miranda afirma que influenciadora trocou mensagens picantes com Vini Jr.

Sub-20: assista à partida entre Brasil x México ao vivo no YouTube

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
sub-20:-assista-a-partida-entre-brasil-x-mexico-ao-vivo-no-youtube

A Seleção Brasileira Feminina Sub-20 enfrenta o México nesta quinta-feira (23/10), no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO), às 18h (horário de Brasília). O confronto é um amistoso preparatório para o Sul-Americano em 2026. A partida conta com transmissão, ao vivo e com imagens, pelo canal do Metrópoles Esportes no YouTube.

Assista ao vivo Brasil x México:

Confira as jogadoras que foram convocadas aos amistosos:

Goleiras:
Elu – São Paulo
Faichel – Ferroviária
Sarah – Botafogo

Zagueiras
Ana Bia – São Paulo
Bia Martins – Internacional
Milenna – Internacional
Sofia – Flamengo
Thay – Botafogo

Laterais
Ana Vidal – Grêmio
Isabela – Flamengo
Rafa Rocha – Corinthians
Samara – Santos

Meio-Campistas
Adrielly – Fluminense
Clarinha – Benfica (POR)
Erika – Fortaleza
Gabi Tomé – Corinthians
Julia – Grêmio
Nayara – Botafogo
Vitorinha – São Paulo

Atacantes
Aninha – Internacional
Carioca – Fluminense
Cury – Santos
Dudinha – Ferroviária
Gisele – Grêmio
Kaline – Sport
Thayná – Fortaleza

Seleção Brasileira é no Metrópoles Esportes

Este será o segundo conjunto de amistosos da Seleção Brasileira que serão transmitidos pelo Metrópoles Esportes. Em agosto, a Seleção Sub-17 realizou dois jogos em Santa Catarina, contra a Costa Rica, que contaram com exibição no YouTube do portal.

A exibição das partidas é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com o Metrópoles Sports, Metrópoles Music e Metrópoles Endurance.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost