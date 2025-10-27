Sucuri de quase 6 metros ataca ribeirinho e deixa comunidade em choque; VÍDEO

Um vídeo impressionante mostra um ribeirinho ferido próximo após encontro com uma sucuri de aproximadamente 6 metros. O homem apresenta um corte profundo na perna, enquanto moradores observam a enorme serpente ao lado, que aparenta estar desnorteada e sem intenção de atacar novamente.

O registro revela o tamanho impressionante do animal e a preocupação das pessoas que vivem próximas a rios e áreas de floresta, ressaltando os riscos enfrentados pelos ribeirinhos na região amazônica. Apesar do susto, o homem recebeu atenção da comunidade e passa bem, e o animal não causou mais incidentes.

Veja o vídeo: