27/10/2025
Universo POP
Sucuri de quase 6 metros ataca ribeirinho e deixa comunidade em choque; VÍDEO

Apesar do susto, o homem recebeu atenção da comunidade e passa bem

Um vídeo impressionante mostra um ribeirinho ferido próximo após encontro com uma sucuri de aproximadamente 6 metros. O homem apresenta um corte profundo na perna, enquanto moradores observam a enorme serpente ao lado, que aparenta estar desnorteada e sem intenção de atacar novamente.

Animal de tamanho impressionante na beira de rio/Foto: Reprodução

O registro revela o tamanho impressionante do animal e a preocupação das pessoas que vivem próximas a rios e áreas de floresta, ressaltando os riscos enfrentados pelos ribeirinhos na região amazônica. Apesar do susto, o homem recebeu atenção da comunidade e passa bem, e o animal não causou mais incidentes.

Veja o vídeo:

