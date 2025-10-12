Sucuri gigante é encontrada em hotel de Caldas Novas. Veja vídeo

O Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) resgatou um sucuri na parte de trás de um hotel localizado em Caldas Novas (GO). O animal silvestre foi visto no local por volta das 11h deste domingo (12/10) e populares acionaram a corporação.

Segundo o CBMGO, a sucuri resgatada mede cerca de 5 metros. Para retirá-la do local foi necessário a ajuda de populares.

O animal foi capturado sem ferimentos, retirado do local e levado para soltura em um local de vegetação nativa próximo a ambiente aquático. Ninguém ficou ferido.