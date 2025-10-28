Sul-Americana: Atlético-MG vence Del Valle e carimba vaga na final

Tem brasileiro na final da Copa Sul-Americana. Na partida de volta da semifinal da competição, nesta terça-feira (28/10), o Atlético-MG recebeu o Independiente Del Valle na Arena MRV. Pressionando o adversário desde o minuto inicial, o Galo venceu por 3 x 1, gols de Guilherme Arana, Bernard e Hulk para os donos da casa. Spinelli fez para o Del Valle.
Com o resultado, o Atlético-MG garantiu a classificação para a grande final da Copa Sul-Americana pela primeira vez na história. Enquanto isso, o Independiente Del Valle, que sonhava com o terceiro título da competição internacional, deu adeus ao certame.
O adversário do Atlético-MG na final da Copa Sul-Americana será conhecido na quinta-feira (30/10). Na Argentina, o Lanús recebe a Universidad de Chile às 19h. A primeira partida terminou empatada em 2 x 2. Uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis.
O jogo
De olho em uma duas vagas na final da Copa Sul-Americana, o Atlético-MG tratou de ir pra cima desde o início. Logo aos dois minutos de partida, Guilherme Arana cobrou escanteio na área, Junior Alonso subiu alto e cabeceou para o gol. Villar, bem posicionado, fez um milagre e impediu que a rede fosse balançada.
A pressão foi tanta ao longo do tempo que aos 35 minutos o Atlético-MG abriu o placar. O Independiente Del Valle falhou na saída de bola e o Galo recuperou. Os donos da casa finalizaram três vezes e, após o goleiro Villar e a defesa do time equatoriano impedirem, Guilherme Arana, sozinho na pequena área, mandou para as redes.
Aos 43 minutos, o Atlético-MG fez o segundo. Em mais uma falha na saída de bola dos equatorianos. Dudu recuperou a pelota, correu em direção a área e deu bela enfiada para Bernard. O atacante só teve o trabalho de tocar na saída de Villar e a bola morreu no fundo do gol: 2 x 0.
Assim como na etapa inicial, o Atlético-MG chegou com perigo logo no primeiro lance. E mais uma vez Villar impediu que a rede fosse balançada. Com o passar do tempo, o Galo manteve o controle da partida, mas foi surpreendido pelo Independiente Del Valle e viu os equatorianos diminuírem a vantagem.
Aos 18 minutos, Arroyo finalizou de fora da área, Everson defendeu mas acabou soltando a bola na pequena área. Spinelli, sozinho, completou para o gol. Porém, prontamente o Atlético-MG voltou a marcar e colocou novamente a vantagem de dois tentos no marcador.
Em jogada que começou com o goleiro Everson, Junior Alonso fez bom lançamento para Hulk do campo defensivo. O camisa número sete deixou a marcação para trás, invadiu a área e bateu na saída de Villar.
Confira os melhores momentos do jogo:
Próximas partidas
Agora, o Atlético-MG vira a chave no calendário e foca suas atenções no Campeonato Brasileiro. A equipe entra em campo no domingo (2/11), às 18h30, no Estádio Beira-Rio diante do Internacional. O Independiente Del Valle joga na segunda-feira (3/11). O clube visita o Libertad pelo Campeonato Equatoriano, às 21h.