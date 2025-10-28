Sul-Americana: saiba quanto o Atlético-MG pode lucrar se for à final

O Atlético-MG pode chegar em uma final inédita de Sul-Americana caso elimine o Independiente del Valle nesta terça-feira (28/10). As equipes se enfrentam às 21h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Além da chance de título, o time mineiro pode faturar US$ 800 mil (aproximadamente R$4,5 milhões na cotação atual) caso vá à decisão.

Ao todo, o Galo já possui o somatório de R$19,5 milhões em premiação. A Conmebol destina um bônus financeiro às equipes a cada fase avançada na competição.

Confira os valores das premiações:

Primeira fase : US$ 225 mil (R$ 1,2 milhão) para os mandantes, e US$ 250 mil (R$ 1,4 milhão) para quem jogou fora.

: US$ 225 mil (R$ 1,2 milhão) para os mandantes, e US$ 250 mil (R$ 1,4 milhão) para quem jogou fora. Fase de grupos : US$ 900 mil (R$ 5,1 milhões) + US$ 115 mil por vitória (R$ 653 mil).

: US$ 900 mil (R$ 5,1 milhões) + US$ 115 mil por vitória (R$ 653 mil). Playoff : US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões).

: US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões). Oitavas de final : US$ 600 mil (R$ 3,4 milhões).

: US$ 600 mil (R$ 3,4 milhões). Quartas de final : US$ 700 mil (R$ 3,9 milhões).

: US$ 700 mil (R$ 3,9 milhões). Semifinal : US$ 800 mil (R$ 4,5 milhões).

: US$ 800 mil (R$ 4,5 milhões). Vice-campeão : US$ 2 milhões (R$ 11,3 milhões).

: US$ 2 milhões (R$ 11,3 milhões). Campeão: US$ 6,5 milhões (R$ 36,9 milhões).

Os times empataram em 1 x 1 no jogo de ida. Quem se classificar enfrenta o vencedor do confronto entre Lanús x Universidad de Chile na final da competição. A outra semi acontece nesta quinta-feira (30/10), às 19h (horário de Brasília), no estádio do clube argentino.

Para a disputa, a Conmebol divulgou um novo valor de premiação para o campeão: US$ 6,5 milhões (R$ 36,9 milhões na cotação atual), sendo US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões) a mais que a temporada passada.