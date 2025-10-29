29/10/2025
Sul-Americana: veja o retrospecto de times brasileiros em finais

Escrito por Metrópoles
O Atlético-MG conquistou uma vaga inédita para a final da Sul-americana, nesta terça-feira (28/10), ao derrotar o Independiente del Valle por 3 x 1 na semifinal da competição. Equipes brasileiras chegaram à decisão da disputa em treze oportunidades, mas conquistaram o título apenas cinco vezes.

Relembre os campeões:

  • Athletico-PR: o Furacão foi finalista em duas oportunidades (2018 e 2021). Na primeira vez, enfrentou o Júnior Barranquilla e derrotou o time colombiano nos pênaltis. Em 2021, a mais recente conquista, venceu o Bragantino por 1 x 0 em jogo único.
  • Chapecoense: a equipe catarinense foi decretada campeã da Sul-americana de 2016 após a tragédia com o avião que transportava a equipe, que caiu e deixou 49 mortos, entre jogadores, comissão técnica, dirigentes e profissionais do clube.
  • São Paulo: o tricolor paulista derrotou o Tigre, da Argentina, no Morumbi, em 2012. O primeiro jogo terminou em 0 x 0, na casa dos argentinos. Na partida da volta, o grupo comandado pelo técnico Ney Franco derrotou o adversário por 2 x 0.
  • Internacional: o Colorado abriu a lista de brasileiros campeões da Sul-americana, ao derrotar o Estudiantes na decisão de 2008
O Galo busca mudar o roteiro de derrotas dos brasileiros na final da Sul-americana em 2025. O time alvinegro, vice-colocado na Libertadores na temporada passada, chega em sua segunda final continental consecutiva e aguarda o vencedor do confronto entre Lanús x Universidad de Chile, que disputam a outra semifinal do torneio.

A grande decisão da competição será disputada no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, no dia 22 de novembro.

