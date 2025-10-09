Sula Ximenes diz que construção de pontes de concreto é avanço histórico para os ramais do Acre

A presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), Sula Ximenes, destacou nesta quinta-feira (9) os grandes benefícios que as novas pontes de concreto trarão para a zona rural acreana.

A declaração foi feita durante a assinatura da ordem de serviço de R$ 44,7 milhões para a construção de 58 pontes pré-moldadas em sete municípios: Rio Branco, Porto Acre, Bujari, Senador Guiomard, Plácido de Castro, Acrelândia e Capixaba.

Segundo Sula, o principal objetivo do investimento é garantir mais segurança e durabilidade nas estradas vicinais, facilitando a vida dos produtores que dependem dos ramais para transportar mercadorias e insumos.

“Os benefícios são enormes. Vai melhorar a trafegabilidade nos ramais, porque parte dessas pontes são para locais não asfaltados e outra parte para ramais asfaltados. Isso vai dar mais segurança ao produtor que precisa escoar sua produção. Hoje a gente enfrenta muitos problemas com pontes que quebram, e agora elas serão de concreto, com durabilidade muito maior”, ressaltou.

Ela enfatizou que a substituição das antigas pontes de madeira por estruturas de concreto padronizadas e fiscalizadas pelo Deracre representa um avanço para o setor produtivo e para o desenvolvimento das comunidades rurais.

“Essas obras significam economia, eficiência e mais qualidade de vida para o

homem do campo. Estamos falando de quase R$ 50 milhões investidos diretamente na melhoria da infraestrutura rural”, completou Sula.

As pontes serão construídas por empresas contratadas via licitação, com acompanhamento técnico dos engenheiros do Deracre. O projeto, segundo Sula, reafirma o compromisso do governo Gladson Camelí em garantir ramais mais seguros, trafegáveis e duradouros em todo o estado.