09/10/2025
Universo POP
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”

Sula Ximenes diz que construção de pontes de concreto é avanço histórico para os ramais do Acre

A presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), Sula Ximenes, destacou os grandes benefícios que as novas pontes de concreto trarão para a zona rural acreana

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), Sula Ximenes, destacou nesta quinta-feira (9) os grandes benefícios que as novas pontes de concreto trarão para a zona rural acreana.

Segundo Sula, o principal objetivo do investimento é garantir mais segurança e durabilidade nas estradas vicinais, facilitando a vida dos produtores/Foto: ContilNet

A declaração foi feita durante a assinatura da ordem de serviço de R$ 44,7 milhões para a construção de 58 pontes pré-moldadas em sete municípios: Rio Branco, Porto Acre, Bujari, Senador Guiomard, Plácido de Castro, Acrelândia e Capixaba.

Segundo Sula, o principal objetivo do investimento é garantir mais segurança e durabilidade nas estradas vicinais, facilitando a vida dos produtores que dependem dos ramais para transportar mercadorias e insumos.

“Os benefícios são enormes. Vai melhorar a trafegabilidade nos ramais, porque parte dessas pontes são para locais não asfaltados e outra parte para ramais asfaltados. Isso vai dar mais segurança ao produtor que precisa escoar sua produção. Hoje a gente enfrenta muitos problemas com pontes que quebram, e agora elas serão de concreto, com durabilidade muito maior”, ressaltou.

Ela enfatizou que a substituição das antigas pontes de madeira por estruturas de concreto padronizadas e fiscalizadas pelo Deracre representa um avanço para o setor produtivo e para o desenvolvimento das comunidades rurais.

“Essas obras significam economia, eficiência e mais qualidade de vida para o
homem do campo. Estamos falando de quase R$ 50 milhões investidos diretamente na melhoria da infraestrutura rural”, completou Sula.

As pontes serão construídas por empresas contratadas via licitação, com acompanhamento técnico dos engenheiros do Deracre. O projeto, segundo Sula, reafirma o compromisso do governo Gladson Camelí em garantir ramais mais seguros, trafegáveis e duradouros em todo o estado.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost