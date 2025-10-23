23/10/2025
Universo POP
Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho
Maraisa e Fernando Mocó anunciam fim do noivado após idas e vindas
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Justiça tenta intimar Dudu Camargo em A Fazenda 17, mas não o encontra no local
Após briga com Virginia Fonseca, Bruna Biancardi prepara parceria com Ana Castela
Ex-namorado de Bia Miranda afirma que influenciadora trocou mensagens picantes com Vini Jr.
Histórico: rei Charles III e papa Leão XIV rezam juntos no Vaticano
Horóscopo: os astros revelam o que esperar desta quinta-feira
Coluna da Kelly Kley: Boate X43 será palco da tão esperada X43 Retrô Anos 90’s em Rio Branco
Adele pode fazer seu primeiro show no Brasil em 2026, na Praia de Copacabana

Superbactéria em hospital: pacientes lutam pela vida após contaminação misteriosa

Hospital enfrenta surto de superbactéria em UTI infantil; direção afirma ter situação sob controle

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

As crianças contaminadas pela superbactéria Acinetobacter baumannii (Acineto) no Hospital da Criança de Brasília José de Alencar (HCB) estão bem, segundo a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF).

Os pacientes acometidos estão mantidos agrupados, com materiais de uso individual/Foto: Reprodução

“Os pacientes não estão infectados. Trata-se de um episódio que não ocasionou consequências clínicas ou danos à saúde dos pacientes e que não implica no uso de medicamentos ou antibióticos”, afirmou a pasta em nota.

De acordo com a pasta, os pacientes acometidos estão mantidos agrupados, com materiais de uso individual.

Para o atendimento dos pacientes contagiados, os profissionais de saúde utilizam luvas e capotes, além de realizarem a higienização das mãos.

“Seguindo essas orientações, não ocorre transmissão do agente para outros pacientes internados”, afirmou a secretaria.

Ainda segundo a pasta, os pacientes acometidos e atualmente internados estão alocados em unidade de terapia intensiva (UTI) e em enfermaria de internação, seguindo normas de isolamento.

UTI

De acordo com a pasta, as crianças são direcionadas para a enfermaria apenas após a alta da UTI, conforme avaliação e conduta médica.

A secretaria informou que o HCB comunicou a presença da bactéria em setembro. A Gerência de Risco em Serviços de Saúde solicitou ao hospital todas as informações necessárias e realizou uma inspeção sanitária.

Foi emitido um Relatório Técnico de Inspeção e orientações para gestão do episódio. “Não há suspeita de uma fonte comum de origem de contaminação”, completou.

Superbactéria

A superbactéria Acineto é resistente a diversos antibióticos e causa pneumonia, infecção no trato urinário e até sepse.

A Acineto é classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma das três superbactérias mais críticas à saúde no mundo.

A A. baumannii possui moléculas de lipopolissacarídeos (LPS) na membrana externa que dificultam a penetração de antibióticos nela.

Saúde pública

As superbactérias são um desafio para a saúde pública, pois apresentam alto grau de resistência aos antibióticos comumente utilizados pelos médicos.

As cepas não respondem aos tratamentos convencionais. O paciente sofre infecções prolongadas, com novas hospitalizações.

Crianças internadas no HCB foram contaminadas. Segundo famílias de pacientes e profissionais de saúde do hospital, não houve registro de mortes.

A direção do Hospital da Criança confirmou os casos, mas acrescentou que a situação está sob controle, sem novas ocorrências identificadas (leia mais abaixo).

Risco

Segundo profissionais de saúde, crianças em tratamento contra o câncer, recém-operadas ou com imunidade comprometida foram levadas da UTI para enfermarias comuns, sem a estrutura adequada para os cuidados.

Além disso, pacientes infectados teriam sido acomodados no mesmo espaço de crianças sem diagnóstico com a bactéria, algumas delas em cuidados paliativos ou em tratamento de quimioterapia.

Testagem

Segundo a direção Hospital da Criança, a bactéria foi identificada durante processos periódicos de testagem realizados pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar da própria instituição.

“Considerando a necessidade de controle regular, foram identificados casos da bactéria Acinetobacter baumannii em pacientes internados em uma de suas UTIs”, informou em nota enviada ao Metrópoles.

De acordo com o hospital, os pacientes infectados não apresentaram consequências clínicas. “Foram adotadas ações de contenção, como o bloqueio da UTI, isolamento dos pacientes com teste positivo e triagem dos demais pacientes”, acrescentou.

Metrópoles

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost