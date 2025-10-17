17/10/2025
Universo POP
Suposta conversa picante entre Gracyanne e João Vicente vem à tona

Escrito por Metrópoles
A revelação de que Gracyanne Barbosa e João Vicente de Castro estariam vivendo um romance agitou as redes sociais na quinta-feira (16/10). E, após os dois negarem tudo de todas as formas, mesmo depois de a coluna Fábia Oliveira revelar áudios em que a influenciadora fala sobre o ator, novas evidências do affair foram divulgadas.

Uma suposta conversa entre eles vazou na tarde desta sexta-feira (17/10). No papo, revelado por Leo Dias durante o Melhor da Tarde, o ator teria demostrando empolgação.

“Foi tomar banho? Deixa eu ver sua barriga, tenho muito tesão nela, contraindo as veias. P*ta que pariu, você é muito gostosa”, pediu.

Resposta de Gracyanne e reação dos internautas

Logo depois, Gracyanne Barbosa teria provocado “Quero você andando de quatro na minha casa”, escreveu.

No X, antigo Twitter, os usuários se divertiram: “Ele negou, a Gracyanne negou disse que era outro João Vicente e agora os prints chegaram”, disse um. “Os bandidos que assaltaram a Gracyanne que devem estar vendendo os prints das conversas dela com o João Vicente”, analisou outra. “Chocante a informação que alguém tem tesão na barriga da Gracyanne Barbosa”, opinou um terceiro. “Que visão do inferno a Gracyanne Barbosa falando que quer ver o João Vicente andando de 4 pra ela 🤣🤣🤣. Daqui a pouco ela enfia o dedo no toba dele e pergunta ‘o que é que esse botãozinho faz?’ 🤣🤣🤣”, zoou mais um.

