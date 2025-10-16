16/10/2025
Suposta decisão de Virginia envolvendo Zé Felipe viraliza

Virginia Fonseca estaria passando pelo processo de remoção da tatuagem que homenageava seu ex-marido, o cantor Zé Felipe.

Internautas notaram que as letras gravadas no pescoço da influenciadora aparentam estar sumindo gradualmente.

Sinais de remoção

Recentes registros fotográficos mostram a tatuagem “Zé” avermelhada e com sinais de cicatrização compatíveis com o procedimento a laser, além de desbotamento em relação a imagens antigas.

O ex-casal também compartilha outras tatuagens simbólicas: Zé Felipe tem o nome “Vi” no pescoço, e ambos fizeram juntos um trevo de quatro folhas na mão direita.

Esta não seria a primeira vez que Virginia modifica homenagens de relacionamentos passados. Ela havia coberto o nome do ex-namorado Rezende com um ramo tatuado no dedo anelar da mão direita. Virginia e Rezende ficaram juntos entre 2018 e 2020.

A coluna entrou em contato com a assessoria de imprensa de Virginia Fonseca para saber se a influenciadora estaria removendo a tatuagem com o nome do ex-marido. A equipe respondeu que “não tinha essa informação”.

Relembre

Virginia e Zé Felipe anunciaram o término do relacionamento em maio, depois de cinco anos juntos, durante os quais tiveram três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Atualmente, o cantor segue um novo relacionamento com Ana Castela, enquanto a influenciadora e apresentadora estaria considerando reatar com Vini Jr., após um breve romance que acabou depois que conversas do jogador com outras mulheres vieram à tona nas redes sociais.

