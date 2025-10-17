17/10/2025
Suposto armeiro é preso ao negociar arma de fogo em plena luz do dia no bairro Aviário

A Polícia Civil investigará a origem da arma e se Alcino estaria envolvido com a venda ilegal de armamentos na capital

O homem identificado como Alcino Fernandes da Silva, de 51 anos, foi preso na tarde desta sexta-feira (17) ao ser flagrado comercializando uma arma de fogo no estacionamento de um supermercado, no bairro Aviário, em Rio Branco. Alcino já possui passagens pela polícia por porte ilegal de arma.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe do Tático do 2º BPM foi acionada após denúncias de que o suspeito estaria realizando uma negociação de armamento no local. Ao chegar ao estacionamento do supermercado, os policiais localizaram uma motocicleta Honda Biz preta com um saco branco sobre o veículo.

Itens apreendidos em plena luz do dia no bairro Aviário/Foto: ContilNet

Durante a verificação, os militares encontraram uma arma desmontada dentro do saco. Em seguida, Alcino se aproximou com munições que estavam escondidas em um carrinho de compras.

Ao perceber a presença da polícia, o suspeito ainda tentou se desfazer das munições, mas foi rapidamente contido. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os procedimentos cabíveis.

A Polícia Civil investigará a origem da arma e se Alcino estaria envolvido com a venda ilegal de armamentos na capital.

