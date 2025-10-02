Suposto desvio milionário em banco de Sena Madureira está sendo investigado

A Polícia Civil de Sena Madureira abriu recentemente uma investigação sobre provável desvio milionário ocorrido em uma agência bancária que opera no município. Por enquanto, não foram repassados maiores detalhes sobre a quantia exata do “rombo”.

Clientes que tem contas ativas no determinado banco tiveram a negativa surpresa de valores que desapareceram. Em um dos casos, o empresário confirmou o desfalque de 150 mil reais.

A movimentação teria sido feita por um gerente de negócios que, segundo consta, não tem sido mais encontrado na agência.

A investigação sobre o caso está sendo comandada pelo delegado Thiago Parente.