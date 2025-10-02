02/10/2025
Universo POP
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Buquê pega fogo em festa de aniversário no Acre e cena vira meme na internet; ASSISTA
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
Prefeitura do Acre contrata show da cantora Joelma por R$ 650 mil para evento previsto apenas em 2026
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo
Empresário dispara contra organização da ExpoSena: “Uma mixaria, um trem vergonhoso”

Suposto desvio milionário em banco de Sena Madureira está sendo investigado

A investigação sobre o caso está sendo comandada pelo delegado Thiago Parente

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Polícia Civil de Sena Madureira abriu recentemente uma investigação sobre provável desvio milionário ocorrido em uma agência bancária que opera no município. Por enquanto, não foram repassados maiores detalhes sobre a quantia exata do “rombo”.

Desvio milionário em Banco de Sena Madureira está sendo investigado/Foto: Reprodução/Ilustrativa

Clientes que tem contas ativas no determinado banco tiveram a negativa surpresa de valores que desapareceram. Em um dos casos, o empresário confirmou o desfalque de 150 mil reais.

A movimentação teria sido feita por um gerente de negócios que, segundo consta, não tem sido mais encontrado na agência.

A investigação sobre o caso está sendo comandada pelo delegado Thiago Parente.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost