12/10/2025
Universo POP
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas

Surfista ajuda a salvar banhistas de afogamento no litoral de SP. Veja

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
surfista-ajuda-a-salvar-banhistas-de-afogamento-no-litoral-de-sp.-veja

Um surfista ajudou a salvar duas vítimas de afogamento na Praia Grande, em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, nesse sábado (11/10).

A cena do resgate foi registrada em um vídeo, que mostra a velocidade com que o esportista e um guarda-vidas correm para atender as vítimas. Veja:

﻿

Trabalho em dupla

  • A imagem começa com o guarda-vidas do Grupamento de Bombeiros Marítimo entrando às pressas no mar com o equipamento de resgate. Várias pessoas fazem sinal pedindo ajuda.
  • De repente, um surfista corre com a prancha em direção à água e entrando no mar.
  • No fundo da cena, duas pessoas parecem ter dificuldade em voltar à faixa de areia.
  • O guarda-vidas e o surfista, então, alcançam as vítimas e conseguem retirá-las do mar e levá-las para a areia com a ajuda da prancha.

Segundo o 3º Subgrupamento de Bombeiros Marítimo, os banhistas eram um homem de 33 anos e uma criança de 12 anos, de Betim, em Minas Gerais.

Apesar do susto, os dois não tiveram ferimentos e foram liberados depois de passar por uma avaliação do guarda-vidas no local.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost