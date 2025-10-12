surfista-ajuda-a-salvar-banhistas-de-afogamento-no-litoral-de-sp.-veja

Um surfista ajudou a salvar duas vítimas de afogamento na Praia Grande, em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, nesse sábado (11/10).

A cena do resgate foi registrada em um vídeo, que mostra a velocidade com que o esportista e um guarda-vidas correm para atender as vítimas. Veja:

Trabalho em dupla

A imagem começa com o guarda-vidas do Grupamento de Bombeiros Marítimo entrando às pressas no mar com o equipamento de resgate. Várias pessoas fazem sinal pedindo ajuda.

De repente, um surfista corre com a prancha em direção à água e entrando no mar.

em direção à água e entrando no mar. No fundo da cena, duas pessoas parecem ter dificuldade em voltar à faixa de areia.

O guarda-vidas e o surfista, então, alcançam as vítimas e conseguem retirá-las do mar e levá-las para a areia com a ajuda da prancha.

Segundo o 3º Subgrupamento de Bombeiros Marítimo, os banhistas eram um homem de 33 anos e uma criança de 12 anos, de Betim, em Minas Gerais.

Apesar do susto, os dois não tiveram ferimentos e foram liberados depois de passar por uma avaliação do guarda-vidas no local.