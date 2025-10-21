Surpresa e emoção na final do Miss Ipueiras: finalista viraliza com reação antecipada

A final do concurso de Miss Ipueiras, no interior do Ceará, que aconteceu no último domingo (19/10), deu o que falar na web. Uma das finalistas viralizou ao se emocionar antes da hora e achar que tinha vencido a competição ao escutar as primeiras sílabas do nome da vencedora, “Isa”. A confusão ocorreu porque as duas candidatas possuem nomes com as mesmas iniciais: Izabelly Chaves e Isadora Morais.

Isadora foi às lágrimas ao escutar o início do anúncio, mas rapidamente enxugou as lágrimas, se recompôs e parabenizou a colega Izabelly com um abraço.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução Concurso Miss Ipueiras Reprodução Concurso Miss Ipueiras Reprodução Concurso Miss Ipueiras Reprodução Concurso Miss Ipueiras Voltar

Próximo

A própria modelo se divertiu após o vídeo do momento viralizar: “Gente, sou eu no vídeo. Até eu estou achando graça disso, confundi o nome, a emoção gritou mais alto”, escreveu com bom humor ao compartilhar o registro.

Apesar de não ter sido coroada Miss Ipueiras, Isadora celebrou sua carreira como modelo: “Subir naquele palco foi a realização de um sonho e uma experiência que vou guardar para sempre. Conquistar o 2º lugar me enche de orgulho e gratidão por cada pessoa que torceu, acreditou e fez parte dessa caminhada. Não foi apenas sobre vencer, mas sobre viver algo único e verdadeiro”, falou em um depoimento nas suas redes sociais.