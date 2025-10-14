Surpresa emocionante! Marília Mendonça terá faixa inédita lançada ainda em outubro

14/10/2025
Nesta terça-feira (14/10), a equipe de Marília Mendonça anunciou o lançamento de uma faixa inédita da cantora, intitulada “Segundo Amor da Sua Vida”, que chega ao público em 23 de outubro. A canção faz parte do acervo de gravações deixadas por Marília e promete resgatar a essência romântica que marcou sua trajetória. O anúncio rapidamente mobilizou os fãs nas redes sociais, que celebraram a novidade com mensagens de saudade e carinho pela eterna “rainha da sofrência”.

O lançamento é o primeiro póstumo desde o segundo álbum, “Decretos Reais” (2023), e marca o início de uma nova fase no legado musical da artista. De acordo com a equipe, outras obras inéditas de Marília devem ser lançadas nos próximos anos, todas cuidadosamente preparadas para manter viva a força e a autenticidade que sempre definiram sua trajetória.

Nas redes sociais, a notícia rapidamente ganhou força. Fãs compartilharam mensagens de carinho e nostalgia, destacando a emoção de ouvir novamente a voz da cantora. “Cada música nova é como sentir que ela nunca foi embora”, escreveu uma seguidora, refletindo o sentimento coletivo de saudade que acompanha cada novo lançamento.

O título da nova canção já é suficiente para despertar curiosidade e emoção. Com “Segundo Amor da Sua Vida”, promete trazer à tona mais uma história intensa, com a sinceridade e a potência interpretativa que consagraram Marília como um dos maiores nomes da música brasileira.

