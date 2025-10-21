Surpresas: signos que podem viver reviravoltas amorosas até 25/10

Prepare o coração, porque o céu promete mudanças intensas na vida amorosa! Até o dia 25 de outubro, trânsitos astrológicos e aspectos poderosos podem provocar reviravoltas amorosas, principalmente para alguns signos que vão sentir o amor virar de cabeça para baixo. Pode ser o fim de uma fase, o começo de uma paixão inesperada ou uma chance de reatar com alguém do passado.

Os signos que podem viver reviravoltas amorosas até 25/10

Sob a influência de Vênus e Urano, o período traz surpresas, reencontros e decisões impulsivas, mas também oportunidades de viver sentimentos verdadeiros e libertadores. Então, descubra agora quais signos vão experimentar transformações amorosas e como aproveitar essa energia para evoluir no amor.

Touro: paixão ou recomeço?

Em primeiro lugar, o signo de Touro, regido por Vênus, vai sentir o coração vibrar com intensidade. Até 25/10, as emoções podem sair do controle, especialmente se houver assuntos mal resolvidos no ar. Um reencontro inesperado pode bagunçar seus sentimentos e talvez reacender algo que você acreditava ter acabado.

Continue a leitura no site João Bidu, parceiro do Metrópoles.

