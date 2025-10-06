SUS passa a oferecer terapia gênica inovadora para crianças com AME

06/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
O Sistema Único de Saúde (SUS) começou a disponibilizar um dos tratamentos mais avançados do mundo para a atrofia muscular espinhal (AME). Na quinta-feira (2/10), o Ministério da Saúde publicou uma portaria estabelecendo os critérios para que hospitais de diferentes estados do país sejam habilitados a aplicar a infusão da terapia gênica em pacientes com AME tipos 1 e 2.

Com a medida, o SUS garante o acesso ao medicamento Zolgensma, considerado um dos tratamentos mais inovadores e eficazes para a doença. A terapia atua diretamente na causa genética da AME e tem potencial para transformar a evolução da enfermidade, oferecendo melhores perspectivas de sobrevida e qualidade de vida para crianças que recebem diagnóstico precoce e que se enquadram nos critérios clínicos definidos pelo sistema.

Doença rara afeta movimentos e funções vitais

A atrofia muscular espinhal é uma condição genética rara e progressiva que compromete os neurônios motores responsáveis por movimentos voluntários, como respirar, andar e falar. Sem tratamento, a doença pode levar à perda rápida dessas funções e reduzir drasticamente a expectativa de vida ainda na infância.

Com a chegada da terapia gênica ao SUS, crianças elegíveis poderão acessar um tratamento que corrige a falha genética causadora da doença, retardando sua progressão e proporcionando maior autonomia funcional.

Estados precisam se mobilizar para ampliar acesso

O Ministério da Saúde ressalta que a habilitação de hospitais em diferentes regiões do país é fundamental para garantir que o tratamento chegue a todas as crianças que dele necessitam. A Coordenação-Geral de Doenças Raras destaca que a participação de gestores estaduais e municipais é essencial para assegurar acesso equitativo.

Segundo o coordenador-geral de Doenças Raras, Natan Monsores, a habilitação dos estabelecimentos permitirá que crianças de todas as regiões recebam a terapia e acompanhamento contínuo.

“É importante que os gestores estaduais se mobilizem para a habilitação de estabelecimentos de saúde em todo o país, possibilitando a realização da infusão da terapia gênica destinada a pacientes com atrofia muscular espinhal”, afirmou Monsores em comunicado.

Ele ainda reforça que o acompanhamento clínico ao longo dos anos é indispensável para monitorar os efeitos do medicamento e oferecer suporte próximo às famílias, o que evidencia a necessidade de serviços habilitados em diversas regiões do Brasil.

