SUS vai distribuir remédio moderno e inédito para tratar câncer de mama no Brasil

O Ministério da Saúde anunciou a chegada ao Brasil do primeiro lote do Trastuzumabe Entansina, um medicamento de última geração que será incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento do câncer de mama HER2-positivo — uma das formas mais agressivas da doença.

A remessa inicial, com 11.978 unidades, chegou nesta segunda-feira (13) ao Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP). A distribuição nacional acontece durante o Outubro Rosa, mês de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama.

Avanço histórico na oncologia brasileira

O novo medicamento será encaminhado às secretarias estaduais de saúde, responsáveis pela aplicação conforme os protocolos clínicos vigentes.

A previsão é atender 100% da demanda atual do SUS, beneficiando 1.144 pacientes já em 2025. Outros três lotes estão programados para chegar ao país até junho de 2026.

Indicado para pacientes que ainda apresentam sinais da doença após a quimioterapia inicial — geralmente em estágio III — o Trastuzumabe Entansina atua como uma terapia direcionada, atacando exclusivamente as células tumorais com proteína HER2, reduzindo danos às células saudáveis e aumentando a eficácia do tratamento.

“É um avanço gigantesco para a oncologia nacional, com o primeiro protocolo clínico voltado a esse tratamento. Poderá reduzir em até 50% a mortalidade das pacientes com câncer de mama HER2-positivo”, destacou José Barreto, diretor do Departamento de Atenção ao Câncer do Ministério da Saúde.

Economia e acesso ampliado

A aquisição do medicamento representou um investimento de R$ 159,3 milhões para a compra de 34,4 mil frascos-ampola. O governo federal conseguiu negociar um desconto de cerca de 50% em relação ao preço praticado na rede privada — uma economia de R$ 165,8 milhões.

Os valores passaram de R$ 7,2 mil para R$ 3,5 mil (frasco de 100 mg) e de R$ 11,6 mil para R$ 5,6 mil (frasco de 160 mg).

O ministro Alexandre Padilha celebrou a conquista em publicação no X (antigo Twitter):

“Histórico! Medicamento ultra-moderno contra o câncer de mama chega ao Brasil para ser distribuído gratuitamente no SUS. Ele é indicado para pacientes que ainda têm sinais da doença após a quimioterapia”.

Expansão de tratamentos e exames

Além do novo medicamento, o Ministério da Saúde também deve autorizar, ainda em outubro, a compra descentralizada de inibidores de ciclinas — abemaciclibe, palbociclibe e ribociclibe — usados em casos avançados ou metastáticos do câncer de mama hormonal positivo e HER2-negativo.

Esses fármacos serão adquiridos diretamente por estados e municípios, com financiamento federal.

Outra medida importante anunciada é a ampliação da faixa etária para realização de mamografia pelo SUS, agora disponível a partir dos 40 anos, mesmo para mulheres sem sintomas ou histórico familiar.

Em 2024, o sistema público realizou mais de 1 milhão de exames em mulheres abaixo dos 50 anos, o que representa 30% do total de mamografias feitas no país.

Fonte: Ministério da Saúde / CNN Brasil

✍️ Redigido por ContilNet