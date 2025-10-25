Suspeita de matar namorado a tesouradas é investigada pela morte do ex

A Polícia Civil investiga se a professora Jussara Luzia Fernandes, presa na sexta-feira (24/10) em São Paulo por suspeita de ter matado o namorado com 40 tesouradas, também estaria envolvida na morte de seu ex-marido.

Segundo as apurações, o ex-marido de Jussara morreu em janeiro de 2025 afogado dentro da piscina da mesma residência em que a professora enterrou o corpo do namorado, Alex Sandro da Silva Roca, de 21 anos, localizada no bairro Jardim Eldorado, em Bebedouro, no interior de São Paulo.

O secretário de Segurança do município, Rogério Valverde, explicou ao Metrópoles que, a princípio, a morte do ex-marido foi tratada como morte natural, mas, após a confissão de Jussara sobre o namorado, a hipótese de homicídio vai ser investigada pelas autoridades.

Leia também

A professora segue presa neste sábado (25/10).

Confessou ter matado o namorado com 40 tesouradas

Jussara foi presa na sexta-feira pela Guarda Civil Municipal (GCM) e pela Polícia Civil, após informações de que havia ocorrido um crime de homicídio e de ocultação de cadáver no endereço da mulher.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Homem foi enterrado no quintal de casa após ser morto com 40 tesouradas da namorada em Bebedouro

Divulgação/ Secretaria da Segurança Pública de Bebedouro 2 de 3

Mulher foi presa pela GCM e pela Polícia Civil

Divulgação/ Secretaria da Segurança Pública de Bebedouro 3 de 3

Corpo da vítima foi encontrado enterrado no quintal

Divulgação/ Secretaria da Segurança Pública de Bebedouro

Ao chegarem ao local, as equipes localizaram o corpo de Alexandre enterrado no quintal da casa. A princípio, a mulher alegou que, após um desentendimento, foi agredida pelo companheiro e desferiu os golpes de tesoura para se defender.

Corpo enterrado no quintal

Após perceber que havia matado o companheiro, Jussara acionou um homem em situação de rua conhecido como Malabarista, em Bebedouro, e pediu ajuda para cavar uma cova no quintal .

. Inicialmente, ela teria dito ao rapaz que iria enterrar um cachorro de grande porte, mas Malabarista percebeu, pelo tamanho da cova, que se tratava de um corpo humano. Além disso, ele teria visualizado o corpo de Roca .

. Mesmo assim, ele aceitou R$ 50 para continuar o serviço. Posteriormente, ele exigiu mais dinheiro da professora para não entregá-la à polícia .

. Ele também foi preso em flagrante, nessa sexta-feira, e responderá pelo crime de ocultação de cadáver.

Alex morreu no local. O crime aconteceu na madrugada de quarta-feira (22/10).